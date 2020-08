FIA F3 | Schumacher si sposta in Carlin, Chovet sostituisce Fewtrell in Hitech GP

Diversi cambi di casacca nella Formula 3, che ritornerà questo weekend in pista a Spa-Francorchamps. Dopo tante lamentele verso Charouz, David Schumacher s’è assicurato un posto in Carlin per il resto della stagione mentre Pierre-Louis Chovet correrà con Hitech GP al posto di Max Fewtrell.

Schumacher passa da Charouz a Carlin

Partiamo con il figlio di Ralf Schumacher: la stagione non è stata certamente positiva e, anzi, il tedesco non ha ancora ottenuto un punto valido per la classifica iridata. Complice una monoposto poco competitiva dato che anche i suoi compagni di squadra hanno faticato – Igor Fraga ha raccolto un solo punto, mentre anche Roman Staněk è attualmente a secco. Secondo alcune voci c’è stato un malcontento da parte di Schumacher che, dopo l’ultimo round in Spagna, ha deciso di togliere le tende e di cogliere l’occasione di correre con Carlin, che si è vista senza pilota dopo l’uscita di scena di Enaam Ahmed; al posto del britannico abbiamo visto Ben Barnicoat nelle quattro gare di Silverstone e Leonardo Pulcini nell’ultimo appuntamento spagnolo, ma il team d’Oltremanica ha finalmente trovato il sostituto per i restanti round della stagione 2020.

Hitech GP saluta Fewtrell, ecco Chovet

Brutto colpo invece per Fewtrell, che si è diviso da Hitech GP. Lo junior di Renault, rispetto al forte Liam Lawson attualmente 3° in classifica e a Dennis Hauger, ha davvero deluso le aspettative, entrando solamente due volte in zona punti. Il 21enne dovrà trovarsi un’alternativa per quest’anno – Charouz rimasta orfana di Schumacher oppure per un round al posto di Sophia Flörsch in Campos? –, mentre c’è una promozione per Chovet dal Formula Regional European Championship. Il francese, che ha colto il primo podio proprio nell’ultimo fine settimana di Le Castellet, sale di categoria ma solo per l’evento di Spa-Francorchamps.

