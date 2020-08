FIA F2 | Silverstone, Gara 1: prima affermazione di Mazepin con Hitech GP

Finalmente arriva il primo successo per Nikita Mazepin in Formula 2. Il pilota russo conquista la vittoria in Gara 1 a Silverstone, regalando un altro successo ad Hitech GP dopo la bella gara di Luca Ghiotto in Ungheria. A podio Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda.

Il resoconto di Gara 1 della Formula 2 a Silverstone

Alla partenza era stato Mick Schumacher a prendere le redini della gara ma, dopo pochi giri, è stato costretto ad arrendersi al più veloce Mazepin. Il russo, che proviene da una stagione non di certo positiva con ART Grand Prix, ha messo in mostra tutto il suo talento e, anche dopo la sosta, è riuscito a contenere coloro che avevano scelto le mescole più morbide per il secondo stint e ha colto un importante successo per lui e Hitech GP. In generale, coloro che hanno optato per le soft hanno avuto un miglior slancio sul finale: Zhou è risalito dall’ottava posizione sulla griglia di partenza al 2° posto finale, mentre Tsunoda addirittura dalla nona fino al gradino più basso del podio. Christian Lundgaard ha dovuto cedere sul finale ma può comunque accontentarsi di un buon 4° posto. Incredibile recupero di Callum Ilott: con la monoposto stallata in prima fila prima del giro di ricognizione, il britannico di UNI-Virtuosi è stato costretto a partire dalla pit-lane e, con molta aggressività, è terminato 5°.

Shwartzman fuori dalla zona punti

Sesta posizione per Louis Deletraz, mentre ha altamente deluso Felipe Drugovich che, nonostante sia partito dalla pole position e con un primo stint sulle mescole più dure, non ha giovato della strategia. Dan Ticktum è 8°, solo 9° Schumacher letteralmente sprofondato nelle ultime tornare. Chiude la top-10 Nobuharu Matsushita. Fuori incredibilmente dalla zona punti un anonimo Robert Shwartzman, così come Luca Ghiotto.

Classifiche (in arrivo) a cura di Formula Scout

Copyright foto: Hitech GP