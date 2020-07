FIA F3 | Stanek al debutto con Charouz in Austria, sostituisce Kari

Roman Staněk farà il suo debutto nella Formula 3, che scatterà questo weekend in Austria, sul tracciato di Spielberg. Il pilota ceco, che aveva un contratto con Prema nel Formula Regional European Championship, sostituirà Niko Kari alla Charouz Racing System.

Stanek si accasa all’ultimo in Charouz

Come detto, Staněk aveva firmato per Prema per correre nella Regional quest’anno ma, all’ultimo, ha stracciato l’accordo e la squadra italiana ha virato su Jamie Chadwick. Il 16enne – attualmente ai test collettivi di Misano proprio della Regional con US Racing – avrebbe deciso di abbandonare i vicentini perché, secondo alcuni media cechi, avrebbe trovato invece un accordo con Charouz per correre addirittura in Formula 2. Invece il trucco è stato svelato: per lui ci sarà la monoposto di Formula 3, anche andando a vedere l’elenco iscritti pubblicato dalla FIA oggi che lo vede al fianco di Igor Fraga e David Schumacher. Niente Niko Kari al via dunque, con Staněk che diventa il più giovane pilota sulla griglia di partenza a discapito di Théo Pourchaire; il francese è più vecchio di soli sei mesi e, nota curiosa, i due si conoscono essendo entrambi legati al Sauber Junior Team lo scorso anno, nonostante Staněk avesse corso nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Recentemente ha anche provato le vecchie vetture della Formula V8 3.5 di Charouz, sul tracciato di Most situato in Repubblica Ceca.

Al via la Formula 3 questo weekend

Per il resto, non ci sono altri cambiamenti all’ultimo minuto, escluso l’annuncio di David Beckmann al posto di Devlin DeFrancesco in Trident già arrivato la scorsa settimana. Ricordiamo che per l’anteprima e gli orari potete trovarli comodamente nel nostro articolo dedicato.

Copyright foto: ACI Sport