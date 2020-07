FIA F3 | Spielberg (1) 2020: anteprima e orari del weekend

La Formula 1 è pronta a rombare sulla pista di Spielberg dopo l’emergenza Coronavirus e lo farà con la Formula 2 e, soprattutto, con la Formula 3. La serie addestrativa avrà un altro dominio dei piloti Prema o ci sarà qualche nuovo outsider?

Programma ed orari

Venerdì 3 luglio

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 4 luglio

10.25 – Gara 1 (24 giri)

Domenica 5 luglio

09.45 – Gara 2 (24 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

È difficile trovare un favorito per il titolo se non andando a pescare dalla Prema: lo scorso anno, la squadra italiana aveva letteralmente dominato piazzando i propri piloti nei primi tre posti e potrebbe succedere anche quest’anno con un trio da urlo come Oscar Piastri-Frederik Vesti-Logan Sargeant. Piastri è sotto l’ala protettiva di Renault e ha vinto l’Eurocup, Vesti ha trionfato nel Formula Regional European Championship e Sargeant è giunto 3° al Gran Premio di Macao. I probabili nemici saranno i piloti di Hitech GP: Liam Lawson e Dennis Hauger sono i pupilli di Red Bull, col primo competitivo nella Toyota Racing Series e il secondo scudettato nella Formula 4 italiano; in aggiunta c’è Max Fewtrell, altro protetto Renault. Occhio anche ad ART Grand Prix, che può contare su Théo Pourchaire (titolo nella F.4 tedesca, membro del Sauber Junior Team), Aleksandr Smolyar (3° Formula Renault Eurocup) e Sebastián Fernández.

Trident ha confermato solo recentemente la propria line-up, comunque ottima: Lirim Zendeli, David Beckmann (al posto di Devlin DeFrancesco) e Olli Caldwell). HWA Racelab ha buone carte da giocare con Enzo Fittipaldi, Jake Hughes e Jack Doohan, così come MP Motorsport con Richard Veschoor (vincitore a Macao), Bent Viscaal e Lukas Dunner. Parla italiano la Jenzer Motorsport: qui troviamo i nostri Federico Malvestiti e Matteo Nannini, affiancati da Callan Williams. Charouz s’è ben comportata nei test con Niko Kari, Igor Fraga (Red Bull) e David Schumacher, mentre Carlin s’affida a Clément Novalak, Enaam Ahmed e Cameron Das. Infine, ecco lo “strano” trio Campos: Alex Peroni (che ha recuperato dall’incidente di Monza), Alessio Deledda (costantemente in crescita avendo iniziato a correre solo nel 2018) e Sophia Flörsch.

Copyright foto: Jerry Andre / LAT Images