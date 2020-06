GTWC Europe | Una sola Porsche per ROWE, confermati i piloti per l’Endurance Cup

Diminuisce l’impegno di ROWE Racing nel GT World Challenge Europe: la squadra tedesca allestirà una sola Porsche 911 GT3 R quest’anno, esclusivamente per l’Endurance Cup. Confermata anche la line-up ufficiale, formata da Dirk Werner, Julien Andlauer e Klaus Bachler.

ROWE conferma una sola Porsche per il 2020

Diversi cambiamenti attuati da ROWE, che ha iniziato a correre lo scorso anno al fianco di Porsche dopo aver a lungo collaborato con BMW. Il team non metterà più in pista due vetture come lo scorso anno ma si limiterà a una sola, cambiando anche le carte dei piloti. Se Werner, pilota ufficiale di Porsche, rimane dopo l’impiego nel 2019, novità invece per gli altri due nomi: Andlauer fa parte dello Porsche Motorsport Junior Programme, ricopre il ruolo di Porsche Young Professional e si è concentrato nei suoi monomarca, vincendo la Carrera Cup tedesca e ottenendo un 3° posto nella Supercup. Bachler faceva parte dello stesso programma junior tra il 2012 e il 2014 e ha vinto lo scorso anno la 3 Ore di Monza con la debuttante Dinamic Motorsport. Si tratta di un equipaggio molto variegato ma con una lunga lista di esperienze e successi.

Già in pista per un test a maggio

Andlauer – che ricordiamo anche aver vinto la 1000 Miglia di Sebring del FIA World Endurance Championship nel 2019 nella classe GTE-Am con Dempsey-Proton Racing – e Werner hanno già provato la Porsche al Nürburgring alla fine di maggio, per quello che è stato il ritorno di ROWE in pista dopo lo stop forzato per il Coronavirus. La squadra punta ad eguagliare il 3° posto in classifica colto lo scorso anno, oltre al podio della 24 Ore di Spa.

Copyright foto: SRO / GT World Challenge Europe