FIA F2 | Annullato il Gran Premio dei Paesi Bassi, salta anche la trasferta a Zandvoort

Gli organizzatori del Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1 non avrà luogo quest’anno a causa della pandemia di Coronavirus e ritornerà solamente nel 2021. La Formula 2 e la Formula 3, categorie a supporto del Circus, si vedono saltare un altro appuntamento.

Annullato il Gran Premio dei Paesi Bassi

Dopo 35 anni di assenza dal calendario di Formula 1, i Paesi Bassi dovevano ritornare in Formula 1 in questo 2020 con un circuito di Zandvoort completamente rinnovato, soprattutto con l’ultima curva diventata sopraelevata che ha tenuto i curiosi e gli appassionati aggiornati sullo stato dei lavori. Purtroppo il virus COVID-19 ha giocato a sfavore dei promoter, soprattutto perché la data originale doveva essere il 2-3 maggio. Con un gran numero di GP che si terranno a porte chiuse, gli organizzatori hanno quindi deciso di rinviare l’evento al prossimo anno. «Eravamo completamente pronti per questa prima gara e lo siamo ancora» ha detto Jan Lammers, direttore sportivo del Gran Premio. «Un risultato incredibile è stato raggiunto grazie ai fan, alle aziende e alle autorità coinvolte. Noi e la Formula 1 abbiamo studiato il potenziale di tenere una gara riprogrammata quest’anno senza spettatori, ma vogliamo festeggiare questo ritorno della F.1 a Zandvoort insieme ai nostri appassionati. Chiediamo a tutti di essere pazienti, ho dovuto aspettare con ansia per 35 anni e quindi possiamo aspettare per un altro anno».

Niente trasferta a Zandvoort per la Formula 2 e la Formula 3

L’annullamento s’intreccia quindi anche col calendario della Formula 2 e della Formula 3: entrambe le serie avevano in programma di correre a Zandvoort e dovranno rivedere i propri round. Da quanto s’intuisce, entrambe partiranno con un doppio appuntamento a Spielberg a inizio luglio al fianco della Formula 1 – sempre se tutto scatterà, ovviamente.