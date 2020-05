ETCR | La nuova Cupra e-Racer elettrica è pronta al debutto in pista

Presentata verso la fine di febbraio, la Cupra e-Racer è la prima TCR completamente elettrica della casa racing spagnola, pronta a debuttare nel Pure ETCR il prossimo anno. Con lo sviluppo ormai terminato, l’auto è pronta a debuttare in pista.

Basata sulla Cupra Leon

Come il modello che l’ha preceduta, la Cupra e-Racer è creata sulla base di Cupra Leon. La nuova generazione della turismo vanta il design più aerodinamico mai sviluppato, servito agli ingegneri di CUPRA Racing per sviluppare un’auto da gara più dinamica e potente, in grado di raggiungere i 270 km/h. «Il telaio è completamente nuovo, basato sulla piattaforma della nuova Leon, ed è 50 mm più lunga al tempo che sfoggia un design di serie più efficiente. La base della carrozzeria e i suoi elementi mobili sono tutti di serie. Paraurti, minigonne, passaruota e alettone hanno un nuovo design. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi elementi aerodinamici come lo splitter anteriore», spiega Xavi Serra, Responsabile Sviluppo Tecnico di Cupra Racing.

Una delle novità della e-Racer del 2020 è rappresentata dall’ampliamento della capacità della batteria. Le celle al suo interno sono aumentate a 6.270 unità, con una nuova distribuzione e una miglior refrigerazione a renderla più efficiente nei tempi di ricarica. «Abbiamo compiuto un passo in avanti a livello di sicurezza, avendo lavorato al miglioramento della resistenza all’impatto e all’intrusione nella batteria», prosegue Serra.

Disegnata su misura

Per compensare i 50 mm di lunghezza guadagnati dalla nuova Cupra Leon, su cui si basa la e-Racer, e la nuova struttura di protezione della batteria, molti elementi sono stati riconfigurati. «Abbiamo ottimizzato il peso di molti dei componenti. All’interno, la carrozzeria annovera importanti cambiamenti per installare la batteria e il resto dei componenti elettrici. Non è stato rafforzato solamente il rollbar dal punto di vista della gara, ma abbiamo lavorato con nuovi componenti per ottenere un miglior livello di rigidità e torsione», commenta il responsabile di sviluppo tecnico di CUPRA Racing.

Nuovi colori, nuovo design

Anche l’immagine della e-Racer è cambiata: cerchi nel distintivo color copper e maggiore presenza del colore blue petrol nella carrozzeria, combinato con il bianco. «Abbiamo voluto combinare il DNA di Cupra con un taglio aerodinamico. Per questo, sono stati disegnati dei grafici progressivi con dettagli in copper che, oltre al dinamismo, definiscono e rendono più omogenea l’unione tra le due parti della carrozzeria, bianca e blu», condivide Francesca Sangalli, Responsabile Color&Trim Concept&Strategy.

Sotto un design innovativo si trovano 4 propulsori che le fanno raggiungere i 100 km/h in soli 3,2 secondi. Con questa potenza, disponibile in un’unica marcia, la nuova e-Racer si prepara per il Campionato turismo 100% elettrico, il Pure ETCR, con Mattias Ekström e Jordi Gené come piloti ufficiali. «Il punto di riferimento per creare un campionato internazionale multimarca è stata proprio la e- Racer. Dal punto di vista tecnico, abbiamo aperto la strada», assicura Xavi Serra.

I dati in pillole

1 marcia

4 motori

3,2 secondi per raggiungere i 100 km/h

50 minuti per ricaricare la batteria 100% elettrica

270 km/h di velocità massima 500 kW di potenza

500 kg, il peso della batteria

6.270 celle nella sua batteria

Copyright foto: Cupra