WRC | Infortunio per Elfyn Evans, che salta il Rally Finlandia. Lo sostituisce Greensmith

Si sta avvicinando sempre di più la fine del periodo di sosta nel Mondiale WRC, che perdura dal Rally Italia Sardegna dello scorso giugno. I primi di agosto il campionato riprende dalla pausa estiva con il Rally di Finlandia, che però non avrà al via uno dei protagonisti impegnati con le WRC Plus.

L’infortunio di Evans e la sostituzione con Greensmith

Elfyn Evans infatti non correrà nel nono appuntamento della stagione per via dei postumi di un infortunio che lo ha colpito nella recente partecipazione al Rally Estonia. Durante l’evento promozionale WRC dello scorso weekend, il pilota di M-Sport (che ha concluso alla fine al quarto posto) è atterrato violentemente con la sua Ford Fiesta WRC dopo un salto, provocandosi un danno alla schiena poi ritenuto dai medici tale da impedirgli di correre nel breve periodo.

I’m gutted to say I will not compete at @RallyFinland due to an injury sustained during a heavy landing at @RallyEstonia. It’s a hard one to take right now, but I have to trust the advice of the experts, and turn my focus to making a full and quick recovery. 1of2 — Elfyn Evans (@ElfynEvans) 17 luglio 2019

I have to thank the team for their full support and wish them every success in finland with @TeemuSuninenRac @HaydenPaddon & @GreensmithGus . Also a big thanks to @RedBullUK and @_physio_ for their help & support over the past few days. 2of2. — Elfyn Evans (@ElfynEvans) 17 luglio 2019

Il gallese perciò sarà costretto a dare forfait in Finlandia assieme al navigatore Scott Martin: al loro posto l’equipaggio formato da Gus Greensmith ed Elliott Edmondson, che andranno a comporre il terzetto M-Sport sugli sterrati scandinavi assieme a Teemu Suninen ed il rientrante nel giro WRC Hayden Paddon. Evans si dice dispiaciuto per questo imprevisto ma concentrato su un recupero quanto più rapido possibile, i cui tempi ancora non sono certi.

La nuova chance di Greensmith

«È senza dubbio un peccato per tutti non vedere Elfyn e Scott al via in Finlandia, ma non si può ignorare il fatto che medici ti prescrivano di non correre in una gara» commenta il team principal Richard Millener, che in Finlandia dovrà fare a meno del suo pilota meglio piazzato in classifica (attualmente quarto, a ben 65 punti dal gradino più basso del podio) e già secondo nella prova finnica del 2017. Una gara che è molto impegnativa dal punto di vista fisico, prosegue Millener, e che è tra le più veloci dell’intero calendario del WRC: motivo in più per non mettere ulteriormente a repentaglio la salute ed il recupero di Evans.

In Finlandia tra l’altro ci sarà il debutto in una competizione iridata della nuova Ford Fiesta R5, che un po’ alla spicciolata sta comparendo nei vari contesti rallistici in giro per il mondo. A bordo della vettura numero 33 in versione aggiornata salirà quindi Greensmith, che oggi sta disputando la giornata di test per impratichirsi nuovamente alla guida di una WRC Plus dopo aver avuto la chance di guidare la massima espressione rally della Fiesta al Rally del Portogallo di quest’anno. Il pilota che normalmente corre nel WRC2 Pro (dove attualmente occupa il terzo posto nella classifica) avrà così una insperata seconda opportunità per avvicinarsi sempre di più ad una promozione nel campionato maggiore che potrebbe aleggiare nell’aria (salvo assestamenti della squadra già a partire dalla prossima stagione: alcuni rumors, rilanciati dal manager di Kalle Rovanpera Timo Jouhki, danno addirittura Ott Tanak in predicato di ritornare in M-Sport, oppure in alternativa ci sarebbe per lui la Hyundai. Ipotesi, null’altro).