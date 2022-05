ELMS | 4 Ore di Portimao 2021: anteprima e orari del weekend

I campioni assoluti sono già stati eletti, ma per l’European Le Mans Series manca ancora un’ultima gara prima di mettere la parola ‘fine’ sulla stagione 2021. La 4 Ore di Portimao di questo weekend è pronta ad assegnare i titoli LMP3 e LMGTE.

European Le Mans Series, Portimao 2021: programma ed orari

Venerdì 22 ottobre

12.50 – Prove libere 1 (90 minuti)

18.10 – Prove libere, piloti Bronze (30 minuti)

Sabato 23 ottobre

03.30 – Prove libere 2 (90 minuti)

15.00 – Qualifiche, LMGTE (10 minuti)

15.20 – Qualifiche, LMP3 (10 minuti)

15.40 – Qualifiche, LMP2 (10 minuti)

Domenica 24 ottobre

14.00 – Gara (240 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ELMS.

European Le Mans Series, Portimao 2021: anteprima del weekend

La scorsa gara di Spa-Francorchamps ha visto l’incoronamento di Louis Delétraz, Robert Kubica e Ye Yifei come campioni della classe LMP2. Una vittoria non scontata, da un trio proveniente direttamente dalle monoposto e che solo quest’anno (l’anno scorso per lo svizzero) ha debuttato con le vetture prototipo. In più, il Team WRT era anch’esso all’esordio e ha confermato che la struttura sportiva conta molto più sull’esperienza. Peccato, anche per quest’anno, per G-Drive Racing, costretta sfortunatamente al ritiro in Belgio, che dovrà difendere perlomeno la seconda posizione su Panis Racing e su United Autosports, praticamente in scia nella classifica di campionato.

Tutt’altra storia in LMP3 e in LMGTE. Partendo dai prototipi “di mezzo”, DKR Engineering ha inalato una serie di tre vittorie e tre pole position (in realtà quattro), quanto basta per arrivare a 93 punti totali in classifica contro i 98 di Cool Racing, vincitrice invece delle prime due tappe dell’anno. La gara portoghese potrebbe riconfermare il predominio dei lussemburghesi, oppure potrebbe avere una storia a sé. Tra le GT, sicuramente è una Ferrari che vincerà e potrebbe essere la #80 di Iron Lynx, a 101 punti, che ha un bel vantaggio sulla #88 di AF Corse, a 81 punti. In sostanza, è praticamente fatta.

European Le Mans Series 2021 – 4 Hours of Portimão: entry list