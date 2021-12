WRC | Toyota rilancia il Challenge Program per scovare nuovi piloti giapponesi

Durante l’evento di presentazione a Tokyo delle squadre per i vari settori motorsportivi impegnati nella stagione 2022, Toyota Gazoo Racing ha annunciato anche diverse novità per quanto riguarda gli assetti nei team e i programmi. In particolare, e ci riferiamo a quest’ultimo aspetto, sta per partire il rilancio del WRC Challenge Program.

Toyota cerca un giovane pilota giapponese da lanciare nel WRC

Attualmente questa iniziativa vede Takamoto Katsuta correre con una quarta vettura nel Mondiale Rally, non esattamente da pilota ufficiale ma comunque nell’orbita di Toyota Gazoo Racing, con l’obiettivo in futuro di poterlo magari accogliere nella squadra vera e propria (cosa che non avverrà nel 2022, forse se ne riparlerà nel 2023). Ma dalla casa giapponese e il suo distaccamento rally con base in Finlandia non stanno certo con le mani in mano: il presidente di Toyota Akio Toyoda ha infatti ufficializzato una nuova selezione per trovare un pilota giapponese che possa essere inserito nel Challenge Program, al di là di Katsuta. «La selezione finale si terrà in Finlandia nel gennaio 2022 e i piloti selezionati seguiranno un programma formativo su vasta scala che partirà da aprile, sempre in Finlandia. Stiamo continuamente implementando i progetti che mirano a coltivare e far scaturire giovani piloti che possano competere attivamente nelle migliori categorie in Giappone e in tutto il mondo, in modo da poter realizzare un’industria degli sport motoristici che sia sostenibile. Queste iniziative includono l’identificazione e la crescita di piloti di talento e l’offerta di un supporto continuo per il loro miglioramento», ha illustrato Toyoda.

Stagione completa nel WRC 2022 per Katsuta

Una iniziativa che si svolgerà anche per il settore WEC e per la Dakar, la cui formazione ufficiale per l’edizione 2022 è stata recentemente svelata assieme alla nuova GR Dakar Hilux T1+. Katsuta, nel frattempo, disputerà ogni gara del WRC 2022 con la GR Yaris Rally1, assieme al confermato copilota Aaron Johnston. Il miglior risultato che il giapponese ha ottenuto quest’anno è stato il secondo posto assoluto con la Yaris WRC al Safari Rally in Kenya.

Crediti Immagine di Copertina: Toyota Gazoo Racing