WRC | Juha Kankkunen potrebbe testare una Rally1

A chi avesse frequentato lo scorso fine settimana il parco assistenza di Alghero del Rally Italia Sardegna 2022 non sarà sfuggito, specie ad un occhio di appassionato, la presenza del quattro volte campione WRC Juha Kankkunen (che poi c’era anche il dodici volte campione nazionale rally Paolo Andreucci ospite di Sparco, ma questa è un’altra storia).

Kankkunen ospite di Pirelli per il Rally Italia Sardegna

Il finlandese classe 1959 e che ha fatto la storia della disciplina con Toyota, Peugeot, Lancia e Subaru si trovava nella città catalana su invito di Pirelli, fornitore ufficiale del WRC, e ha fatto anche un salto presso l’hospitality di team come Hyundai Motorsport.

“Voglio provare una Rally1 e capire la differenza con quelle precedenti”

Ha quindi avuto la possibilità di vedere da vicino le Rally1 ibride, che ha rivelato di poter prossimamente testare. Come riporta infatti Autosport, Kankkunen – ritiratosi dal WRC a tempo pieno dopo la stagione 2002, con l’ultima gara disputata nel Mondiale in occasione del Rally di Finlandia del 2010 – ha dichiarato: «Spero di testare una ibrida in estate. Voglio solo provarla, e capire la differenza rispetto all’auto dell’anno scorso. Ho guidato molte vetture. È interessante perché sono un po’ diverse dalla World Rally Car Plus in quanto le Rally1 sono un po’ più pesanti, ma hai molta più potenza quando puoi usare l’ibrido. Si avvicinano a 500 cavalli per alcuni momenti. […] Diciamo che un anziano può guidarle al 90% ma il restante 10% è roba per i giovani. Sono belle auto, buone da guidare, l’aerodinamica e le sospensioni sono fantastiche, ma è così che va la tecnologia».