Qualche giorno fa Andrea Adamo, team principal di Hyundai Motorsport, aveva assicurato il fatto che non ci sarebbero state altre i20 N Rally1 schierate nel WRC 2022 a parte quelle ufficiali: in altre parole, nessuna vettura con il marchio coreano e di alto livello gestita da una squadra cliente. Questo però non significa che il team si limiti a sole tre i20 Rally1 per la prossima stagione.

Quattro Hyundai i20 N Rally1 per la corsa al titolo costruttori

Si fa strada infatti l’ipotesi di vedere a metà 2022 quattro auto Hyundai Rally1 (ufficiali, quindi gestite dalla squadra in prima persona), con l’obiettivo di potenziare la corsa al titolo costruttori che rappresenta la magnifica ossessione della casa coreana. Adamo ha spiegato su DirtFish che difficilmente nella prima metà di stagione potranno correre più tre i20 ufficiali, con a bordo Thierry Neuville, Ott Tanak e sulla terza in coabitazione un po’ Dani Sordo e un po’ Oliver Solberg.

Hyundai continuerà a sfruttare le opportunità offerte dalle gare fuori dal WRC

Ma, «nella seconda metà l’idea potrebbe non essere male», ovvero correre con quattro vetture, concedendo così ai due piloti part time di poter partecipare su una propria i20 ad ogni gara che resterà del WRC 2022. «Non possiamo dimenticare che il numero di giorni di test che abbiamo resta sempre limitato, quindi forse possiamo avere un po’ più di competizione: più guidiamo l’auto, più faremo esperienza»: ciò significa che proseguirà uno dei cavalli di battaglia del metodo Adamo, ovvero partecipare ad appuntamenti rallistici nazionali sfruttati a mo’ di test extra, con buona pace dei rivali che hanno sempre storto il naso davanti a questo andazzo Hyundai. «Perché non continuare così?», si chiede il vulcanico ingegnere. «Tutti cercano opportunità per fare più sviluppo e più test, non lo si può negare. Ma penso che tutti, la FIA, il Promoter e chiunque altro non possano altrettanto negare l’attenzione che calamitiamo sul WRC quando partecipiamo ad eventi in cui in precedenza non avevano certo la possibilità di vedere queste vetture».

Più test (extra) si faranno e più la nuova i20 N Rally1 non avrà segreti. E più ci sarà sviluppo, più si innalzerà il livello di fiducia sull’auto, in un circolo virtuoso aiutato anche dal fatto di riuscire a schierare quattro auto anziché tre. Intanto, sin dal Rallye di Monte Carlo che aprirà la stagione, una rivale come M-Sport potrebbe subito presentarsi con quattro Ford Puma Rally1, replicando al successivo Rally di Svezia: ma in quel caso ci si appoggerà anche a team clienti privati.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport