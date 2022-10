Suzuki Rally Cup | Penultimo atto al Rally Due Valli: gli iscritti

Si avvicina al finale di stagione la Suzuki Rally Cup 2022, che toccherà la sua penultima tappa in quel di Verona per il 40esimo Rally Due Valli, ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Giordano e Siragusa presenti anche al Due Valli

Saranno ben sedici gli iscritti per la quota del monomarca della casa di Hamamatsu, tra cui sei partecipanti sulle Swift Sport Hybrid. Tra di essi i freschi campioni del trofeo, ovvero l’equipaggio composto da Matteo Giordano e Manuela Siragusa, laureatosi tale al precedente Rally 1000 Miglia. Il duo sulla vettura del team Alma Racing onorerà sino alla fine questa stagione, partecipando anche all’appuntamento successivo del Rally delle Marche a novembre (ma la cui data deve essere ancora fissata).

Suzuki Rally Cup, si decidono le piazze d’onore

Oltre ai neocampioni Suzuki Rally Cup e CIR R1, saranno della partita Giorgio Fichera e Ronny Celli (altra Hybrid, ma per Meteco Corse), che dovranno lottare per confermare il secondo posto della classifica, mentre per il terzo è bagarre tra Igor Iani (con Nicola Puliani, ed unico sino a qui ad interrompere la striscia di vittorie di Giordano e Siragusa) e Roberto Pellé (con Giulia Luraschi), con quest’ultimo staccato dal giovane pilota ossolano di un solo punto. Il trentino invece ha vinto in passato al Due Valli, edizione 2020, nella classe RST10.

Da decidere il titolo nella Racing Start

Citiamo poi le presenze di Gianandrea Gherardi ed Alessandro Forneris nella quota Hybrid, mentre nella Racing Start è ancora da decidere il vincitore per il 2022. Al momento la leadership delle BoosterJet 1.0 è nelle mani di Stefano Martinelli, in coppa con Fabio Menchini, assente al precedente 1000 Miglia e che dovrà allargare la distanza di soli 7 punti che lo separa dal secondo posto occupato da Danilo Costantino ed Alessandro Parodi, oltre a guardarsi le spalle da un altro equipaggio in corsa quale quello formato da Cristian Mantoet e Roberto Simioni.

Da citare poi Massimiliano e Marco Milivinti, che proprio al 1000 Miglia avevano vinto nella categoria, Lorenzo Olivieri con Nicolò Barla, Luca Villardi con Francesco Berdin e la coppia figlio-padre composta da Stefano e Maurizio Vitali, con il primo al debutto nel Suzuki; esordio al Due Valli per Marcello Sterpone, con la veterana Giancarla Guzzi alle note, ed infine citiamo Marco Longo su Swift Sport 16000 e Sergio Denaro.