Laura Camps Torras entra a far parte della Ferrari Driver Academy

Laura Camps Torras raggiunge Maya Weug nella Ferrari Driver Academy. La ragazza spagnola, nata il 28 marzo 2005, ha vinto la seconda edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, l’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con FDA, che intende promuovere l’automobilismo femminile e supportare i talenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da professionisti.

Concorrenti

Dopo una selezione che ha visto coinvolti enti automobilistici nazionali di ogni continente, le quattro ragazze giunte alla fase finale – oltre alla Camps Torras, la sua connazionale Clarissa Dervic (15 anni), la russa Victoria Blokhina (15) e la brasiliana Julia Ayoub (16) – hanno vissuto una full immersion nel mondo dell’Academy di Maranello e sono state valutate attraverso una serie di prove che ne hanno messo in luce non solo la velocità pura ma anche il potenziale, che è proprio ciò che – considerata l’età delle protagoniste – gli esperti di FDA cercano nelle giovani.

Punti di riferimento

Laura ha ereditato la passione per il motorsport dal padre, dal quale ha preso anche il pilota di riferimento – Michael Schumacher –, ed è salita su un kart per la prima volta all’età di dieci anni. Per sua stessa ammissione, con il motorsport non è stato amore a prima vista ma una passione che è cresciuta progressivamente, fino a diventare una scelta di vita. Non a caso, al di fuori della Formula 1, tra i suoi punti di riferimento ci sono anche altre ragazze come la stessa Maya Weug e le altre spagnole Marta e Belen Garcia e Nerea Marti. Di sé stessa racconta di essere molto determinata, di saper ascoltare e mettere in pratica immediatamente le informazioni acquisite. Assicura di avere anche un carattere solare e uno spiccato senso dell’umorismo, utile a sdrammatizzare nei momenti più difficili.

Annuncio

Laura ha appreso di aver vinto la fase finale di Girls on Track – Rising Stars nel corso dell’evento conclusivo per il quale erano collegati da remoto, oltre alle quattro finaliste, la Presidente della FIA Women in Motorsport Commission, Michèle Mouton, il Direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa e l’ideatrice del progetto iron Dames, Deborah Mayer. La proclamazione è stata trasmessa online sulle piattaforme social della FIA Women in Motorsport Commission e della Ferrari Driver Academy. Laura farà dunque ritorno a Maranello a gennaio per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico 2022.

Sezione Junior

In apertura di collegamento c’è stato anche un altro annuncio importante, quello relativo al programma Junior di Girls on Track – Rising Stars, riservato a ragazze nate fra il 2007 e il 2010. In lizza c’erano la svizzera Chiara Bättig e la portoghese Maria Germano Neto, entrambe 11 anni, la messicana Ivanna Richards e la svedese Milla Sjöstrand (13) che lo scorso novembre hanno trascorso alcune intense giornate tra Maranello, per le attività off track, fisiche e teoriche, la sede di Tony Kart, partner di FDA per lo scouting, e il tracciato del Karting Track Franciacorta, in Lombardia. A mettersi in luce in modo particolare è stata Maria, che disputerà una stagione in OK Junior con Tony Kart supportata dalla Ferrari Driver Academy.

Nuove selezioni

La seconda edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars si è appena conclusa ma le iscrizioni per la terza saranno presto aperte sul portale della FIA Women in Motorsport Commission.

