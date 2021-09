IndyCar | RLL chiama Askew per le ultime tre gare della stagione 2021

Ci sarà anche Oliver Askew nelle ultime tre gare della stagione 2021 della IndyCar Series. Il pilota statunitense è stato ingaggiato dal Rahal Letterman Lanigan Racing per Portland, Laguna Seca e Long Beach, con la possibilità di avere un sedile per l’anno prossimo.

Askew e i suoi impegni recenti

Askew è uno dei pochissimi ad aver raggiunto l’IndyCar Series attraverso il sistema della “Road to Indy”, con il titolo nella US F2000, un terzo posto nel Pro Mazda Championship e un altro titolo nella Indy Lights. Poi il debutto nel 2020 con Arrow McLaren SP, ma l’incidente alla 500 Miglia di Indianapolis gli aveva provocato una commozione celebrale e il pilota ha corso altre quattro gare nonostante le precarie condizioni di salute, venendo poi licenziato dal team anglo-americano. Quest’anno, iniziato con un programma modesto in LMP3 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, sembra poter essere la giusta svolta: prima la chiamata di McLaren per sostituire l’infortunato Felix Rosenqvist a Detroit, poi la scelta di Ed Carpenter a Road America al posto di un altro infortunato, Rinus VeeKay.

Una possibilità per il 2022?

Rahal Letterman Lanigan Racing, che sta ampliando a tre monoposto il proprio programma del prossimo anno, sta cercando nuovi piloti e Askew potrebbe essere un’opzione molto valida. Questa chiamata arriva come possibile valutazione per il 2022: con un volante già sicuro per Graham Rahal e un secondo quasi sicuramente per Jack Harvey (o per Takuma Sato), il terzo rimane ampiamente disponibile. Intanto, «è una fantastica opportunità correre le ultime tre gare della stagione con una squadra così capace nella Rahal Letterman Lanigan Racing. Abbiamo svolto un test molto produttivo alcune settimane fa al Barber, e sono entusiasta di guidare di nuovo l’auto del team» ha detto Askew.

