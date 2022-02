Incredibile recupero per Simon Pagenaud nella prima delle due gare della IndyCar Series all’Iowa Speedway. Scattato dall’ultima posizione per un problema al serbatoio, il pilota del Team Penske ha puntato tutto sul risparmio, effettuando meno soste possibili e ringraziando anche due caution.

Il resoconto di Gara 1: Pagenaud dal fondo

La strategia scelta per il francese ha sicuramente pagato nella serata di ieri, ma lo stesso pilota ha contribuito alla grande rimontando fin da subito dal fondo e mostrando un notevole passo. Nel frattempo, là davanti Josef Newgarden ha facilmente sorpassato dopo i primi giri il poleman Conor Daly e sembrava essere arrivato il giusto momento per la prima affermazione, ma dopo la metà gara Pagenaud è balzato in testa e a contribuire alla sua leadership è stato l’incidente di Will Power, finito contro il muro per la ruota anteriore sinistra mal fissata. L’australiano si trovava nelle prime posizioni e può ritenersi abbastanza fortunato dato che proprio la ruota gli è passata sopra la testa. Ad aggiungersi poi sono arrivati Colton Herta e Rinus VeeKay in fase di restart, con l’americano non avvertito della ripartenza abortita e volato sopra all’olandese. In tutto ciò, Pagenaud ha poi solo resistito agli attacchi di Scott Dixon, anche lui sulla stessa strategia, e si è preso il primo trionfo stagionale.

Dixon ancora sul podio

Proprio Dixon ha centrato un altro grande risultato, confermandosi di nuovo in cima alla classifica prima della seconda gara che andrà in scena stanotte. Grande performance per le due Arrow McLaren SP, con Oliver Askew e Patricio O’Ward rispettivamente 3° e 4°. Newgarden ha concluso invece in quinta posizione, davanti a un Alexander Rossi non certo in formissima su una pista che non gli è mai andata a genio. Jack Harvey è 7°, seguito da Daly, Marcus Ericsson, Takuma Sato, Alex Palou e Graham Rahal. Solamente 14° Felix Rosenqvist.

NTT IndyCar Series – Iowa IndyCar 250s, Gara 1: classifica

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series