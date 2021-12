IMSA | Due LMP2 per PR1/Mathiasen Motorsports nel 2022, annunciato Bomarito

Ci saranno due Oreca 07 Gibson LMP2 marchiate PR1/Mathiasen Motorsports nella stagione 2022 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Jonathan Bomarito, ex pilota ufficiale Mazda, sarà al volante della #11 per tutto l’anno.

PR1/Mathiasen Motorsports annuncia due LMP2

Inizialmente, il team statunitense aveva annunciato ieri l’espansione del programma a due vetture, con Ben Keating, Scott Huffaker e Mikkel Jensen al via della sola Michelin Endurance Cup con la #52, più Nico Lapierre come quarto pilota per la 24 Ore di Daytona.

«È trascorso molto tempo prima che il nostro piccolo e affiatato team si allargasse a un programma con due auto. Le ultime due stagioni sono state fantastiche e l’opportunità di aggiungere una seconda auto al programma è davvero unica ed eccitante» ha detto Bobby Oergel, Team Principal.

«Questa è la prima volta che PR1/Mathiasen cerca di competere con una seconda vettura. La #52 correrà a Daytona con lo stesso equipaggio. Mikkel, Scott, Ben e Nico hanno avuto una 24 Ore difficile lo scorso anno, ma prevedo che saranno ai vertici della classifica nel 2022» ha commentato Ray Mathiasen, co-proprietario del team.

Bomarito si unisce a PR1/Mathiasen Motorsports

Poco dopo la notizia, PR1/Mathiasen Motorsports ha anche comunicato che Bomarito sarà il pilota principale della #11. Steven Thomas sarà il compagno d’abitacolo di Bomarito, mentre Josh Pierson, che ha solo 15 anni, correrà le gare valide per la Michelin Endurance Cu, mentre Harry Tincknell (anche lui ex Mazda) sarà al via a Daytona.

Curiosità: nel 2021, la #11 ha corso sotto le insegne di WIN Autosport ed è stata la rivale principale in campionato proprio della #52 di PR1/Mathiasen Motorsports.

