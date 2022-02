Formula Regional by Alpine | Mercato 2022: Bilinski con Trident, Barrichello passa in Arden

Continuano i movimenti di mercato del Formula Regional European Championship by Alpine. Roman Bilinski farà il suo debutto nel campionato 2022 con la new-entry Trident, mentre Eduardo Barrichello disputerà una seconda stagione, stavolta al fianco di Arden.

Trident annuncia il secondo pilota

Due debuttanti, per il momento, per Trident. Il team italiano, che si è espanso anche al campionato europeo dopo gli impegni in Formula 2 e in Formula 3, affiderà una vettura all’anglo-polacco Bilinski, che affiancherà Tim Tramnitz.

Bilinski è cresciuto nella Formula 4 britannica, dove ha colto anche diversi podi, per poi disputare una stagione completa nella Formula 3 d’Oltremanica (chiamata GB3) conclusa in settima posizione.

Arden e la sua line-up per il 2022

Arden completa la propria formazione di piloti con l’annuncio di Barrichello. Il figlio di Rubens, ex pilota di Formula 1, sarà il compagno di squadra dei già annunciati Noel Leon e Joshua Dürksen.

Per il brasiliano, la stagione 2021 con JD Motorsport – e sotto le insegne del Toyota Gazoo Racing Latin America – non è stata delle migliori, senza nessun punto nel proprio bottino finale. Insomma, il 2022 è un anno cruciale per lui.

Copyright foto: Trident / Formula Regional by Alpine