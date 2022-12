Formula E | Test Valencia, Giorni 1-2: Guenther e Maserati sempre al vertice

Non poteva iniziare nel migliore dei modi l’avventura di Maserati in Formula E. Il Tridente ha concluso le prime due giornate di test collettivi a Valencia, in Spagna, sempre al comando della classifica con Maximilian Günther. Domani l’ultimo impegno in pista in attesa del primo e-Prix della stagione 2022-23.

Il resoconto della prima giornata

Nella prima giornata di martedì, Günther ha sempre svettato sia nella sessione mattutina sia in quella pomeridiana, collezionando 77 giri e il miglior tempo di 1’26”096. Non male per Maserati, considerando che Edoardo Mortara ha anch’egli sempre chiuso quarto in classifica, poco distante dal compagno di squadra tedesco.

Bene anche DS Penske, che ha sviluppato la powertrain in sinergia con Maserati essendo entrambe dello stesso gruppo Stellantis. Stoffel Vandoorne ha occupato costantemente le posizioni di alta classifica, mentre Jean-Eric Vergne è comparso in sesta posizione al pomeriggio.

Bicchiere mezzo pieno per McLaren, che con Jake Hughes è sbucata seconda al mattino per poi sprofondare nelle retrovie. Buone performance per Mahindra, mentre Porsche è cresciuta nel corso della giornata fino a piazzare Pascal Wehrlein e Antonio Felix da Costa rispettivamente secondo e terzo.

Il resoconto della seconda giornata

Anche il mercoledì, l’accoppiata Günther-Maserati si è data da fare, dominando le due sessioni di test, così come DS Penske ha dimostrato un ottimo potenziale sul giro secco. Rispetto alla prima giornata, però, le novità sono state Mitch Evans (Jaguar) al terzo posto nella prima sessione e Norman Nato (Nissan) in Top 3 nella seconda sessione.

Tralasciando i test, a metà giornata c’è stata la simulazione dell’e-Prix, sebbene non si è potuto effettuare l’Attack Charge a causa dello scarso numero di dispositivi di ricarica presenti sulla pista spagnola.

Dopo 25 giri, la vittoria è andata un po’ a sorpresa alla McLaren di Hughes, che ha chiuso per meno di 2” davanti al solito Günther su Maserati. Rast ha concluso in terza posizione, davanti a Vergne, Wehrlein, Mortara, da Costa e Vandoorne, confermando i valori in campo visti nei test.

Qui tutti i risultati delle sessioni di test

Copyright foto: Formula E