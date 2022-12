Formula E | McLaren, Brown: “Una grande opportunità, abbiamo molto da imparare”

La McLaren farà il suo esordio ufficiale in Formula E tra poche settimane a Città del Messico (14 gennaio) per il primo round della stagione 2023, ma ha già affrontato la prima uscita ai test collettivi di Valencia di metà dicembre. Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha rilasciato una lunga intervista prima della trasferta messicana.

Un ringraziamento a Mercedes

«È una grande opportunità per noi», ha detto Brown. «La Mercedes stava scegliendo di abbandonare lo sport e ora siamo all’inizio di quella che è la Gen3 della Formula E, la sua terza generazione. Quindi, sentivamo che ci sarebbe stato un po’ di ripristino. Certo, abbiamo ancora molto da imparare, ma l’opportunità di acquisire una squadra che ha vinto gli ultimi due campionati e mantenerla intatta, guidata da Ian James, che ha portato quella squadra con grande successo a quei titoli, è stata una grande opportunità per noi di iniziare a correre con una squadra che sa già come vincere».

«Siamo così entusiasti di poter avere i dipendenti Mercedes ora dipendenti della McLaren. Penso che, data la nostra storia con Mercedes, sia stato un bel modo per passare dalla famiglia Mercedes alla famiglia McLaren. Quindi, sono entusiasta di lavorare con tutti gli uomini e le donne del team di corse».

Dall’Extreme E alla Formula E

«Abbiamo deciso di partecipare perché in pochissimo tempo, abbiamo visto il successo dell’Extreme E per i nostri fan, dipendenti e partner e abbiamo detto “raddoppiamo il nostro impegno”, perché la sostenibilità è così importante per noi».

«Con tutte queste diverse forme di corse automobilistiche, vedo molto nella Formula 1 che potrebbero imparare dalla IndyCar e c’è molto che IndyCar potrebbe imparare dalla Formula E e viceversa. Quindi, penso che avere quella prospettiva da tutte queste diverse serie ti dia la possibilità di provare cose diverse».

«Un buon esempio è stato in Formula 1, dove abbiamo apportato la nostra iconica livrea Gulf, cosa che non succedeva spesso in F1, mentre nella NASCAR succede sempre. Pensavamo che avrebbe avuto un grande impatto e i fan l’hanno adorato».

«Quindi, che sia attraverso l’intrattenimento o riunendo i fan, possiamo fare un sacco di contaminazione reciproca con la nostra famiglia di piloti e le attività di gara».

Brown convinto della coppia Rast-Hughes

Rast è tornato in Formula E e Brown è sicuro di essere il partner perfetto per l’esordiente Jake Hughes, che in una sola occasione a Valencia non è riuscito a raggiungere la Top 10 della classifica dei tempi, segnando il miglior tempo due volte.

«Rene è un campione. È riconosciuto come un pilota da corsa estremamente veloce con molta esperienza. È già stato in Formula E, quindi siamo stati molto felici di averlo a bordo».

«Poi c’è Jake. Ha una grande storia con l’ex team Mercedes come simulatore e pilota di riserva, quindi Ian riteneva che lui e gli ingegneri conoscessero bene e che avevano svolto un sacco di lavoro di sviluppo: si è guadagnato l’opportunità. È fantastico, non vedo l’ora di vederli entrambi in griglia l’anno prossimo».