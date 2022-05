Formula E | DS Techeetah punta alla terza vittoria consecutiva dell’E-Prix di Monaco

Una giornata importante quella che affronterà DS Techeetah domani. Infatti, il team sino-francese disputerà l’E-Prix di Monaco, quinto appuntamento stagionale della Formula E, e punterà a ottenere la terza vittoria dopo quelle del 2021 e del 2019.

Come si presenta DS Techeetah a Monaco

Jean-Éric Vergne arriva a Monaco in testa alla classifica del campionato dopo cinque round, con due podi – incluso un ottimo secondo posto l’ultima volta a Roma – a suo nome. Unico pilota francese sulla griglia di partenza, il round di Monaco sarà una sorta di gara di casa per l’ambasciatore di DS Automobiles, che ha vinto nel principato nel 2018 e che punta alla prima vittoria della stagione questo fine settimana.

Il vincitore e poleman dello scorso anno António Félix da Costa punterà ugualmente a tornare sul podio e ad accumulare punti preziosi per le proprie aspirazioni al campionato.

Entrando nel terzo round della stagione, DS Automobiles e il suo partner Techeetah sono terzi nella classifica del campionato a squadre, a soli 14 punti di distacco dai leader. Con 25 punti a disposizione per la vittoria, è uno svantaggio che può essere facilmente ridotto, con la squadra determinata a salire sul gradino più alto del podio per la terza volta a Monaco.

Le dichiarazioni da DS Techeetah

Thomas Chevaucher, DS Performance Director e Team Principal di DS Techeetah: «Quella di Monaco è una gara spesso piena di sorprese, ma entriamo nel fine settimana con molta fiducia. Grazie alla sua costanza, Jev è attualmente in testa al campionato e ora siamo terzi in classifica a squadre. Inoltre, qui abbiamo vinto due volte in passato, quindi abbiamo tutto ciò che serve per andare alla ricerca di una terza vittoria!».

Jean-Éric Vergne: «Monaco è uno dei miei circuiti preferiti, lo adoro! È pieno di storia e ha un flusso fantastico con salite, discese, curve veloci…in Formula 1 non ci sono davvero opportunità di sorpasso lì, ma in Formula E ci sono molti spazi dove puoi sorpassare. È un circuito molto impegnativo per i piloti ma è anche molto divertente per i fan. Non vedo l’ora di scendere in pista sabato!».

