Fiorio Cup, parte l’inedito format rally con otto grandi piloti sulla Hyundai i20 R5

Dopo le ricognizioni odierne partirà domani, 4 dicembre, il format sperimentale della prima Fiorio Cup, gara organizzata da AC Lecce e patrocinata dalla Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Ceglie Messapica, dove si terrà l’evento che si protrarrà nel fine settimana sino al 5 dicembre.

I dettagli sulla Fiorio Cup

Una sola vettura per otto piloti in gara, ovvero la Hyundai i20 R5 gommata Pirelli (la casa coreana è l’official carrier della manifestazione), che affronteranno quatto prove speciali da 4,2 km ognuna (tre sabato, una di esse in notturna, ed un’altra domenica), su fondo sterrato e lungo ben 24 curve: la Fiorio Cup propone una alternativa al tradizionale format dei rally grazie all’idea partorita dalle menti di Cesare ed Alex Fiorio, che puntano a far sì che queste strade nei dintorni del comprensorio della Masseria Camarda (base dell’evento) diventino il percorso di una scuola permanente per provetti piloti, nonché contesto di sviluppo per vetture destinate alle gare.

Gli otto piloti della Fiorio Cup (e due guest star)

Gli otto piloti che si sfideranno nelle medesime condizioni competitive (e che per la loro classifica ed eventuale vittoria finale potranno scartare il peggior tempo in prova, esclusa quella in notturna) rappresentano un sunto dei rally di ieri e di oggi: le leggende Miki Biasion, Andrea Aghini e Piero Longhi e gli interpreti contemporanei Umberto Scandola, Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso, Tamaro Molinaro e Mattia Scandola.

Inoltre tra la prima e seconda PS di sabato 4 la Fiorio Cup potrà contare sulla partecipazione speciale di un equipaggio d’eccezione, composto dalla gloria pugliese e tra i più importanti attori del nostro cinema, vale a dire l’anche appassionato di rally Riccardo Scamarcio, ed una delle nostre giovani leve nel motorsport e dal ricco curriculum internazionale, vale a dire Vicky Piria, già al via dell’Eurocup Formula Renault 2.0 nel biennio 2019 e 2020 e nella W Series.

Sabato 4 dicembre la gara partirà alle 11:00, e ripartirà domenica 5 alle 10 in punto.