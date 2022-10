FIA Motorsport Games 2022, Marsiglia e Le Castellet: anteprima ed orari del weekend

Finalmente, dopo una lunga pausa iniziata al termine dell’edizione 2019 tenutasi a Vallelunga, tornano in scena i FIA Motorsport Games, i “Giochi Olimpici” dell’automobilismo sportivo. Stavolta, la città ospitante è Marsiglia e il circuito di Le Castellet sarà il principale teatro della manifestazione che avrà luogo dal 26 al 30 ottobre. Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire la gara.

L’entry list completa

Al momento è disponibile sul sito ufficiale, per ciascuna categoria.

Le discipline dell’edizione 2022

Gran Turismo – È stata una delle discipline principali nella prima edizione di Vallelunga, ma stavolta si sdoppia nei formati a due piloti in equipaggio e Sprint (con uno solo). 17 nazioni rappresentante, di cui 9 in lizza pe entrambi i titoli.

Touring Cars – Altra disciplina protagonista nel 2019, le TCR daranno vita a una battaglia serrata nel classico format di due gare (gara di qualificazione e main race) e con 18 iscritti al via.

Formula 4 – Sicuramente la categoria più interessante viste le possibili future star della Formula 1, in totale 24. Si correrà sempre con la KCMG 01 ibrida, realizzata esclusivamente proprio per i FIA Motorsport Games.

Drifting – È una delle discipline più popolari e spettacolari dei Giochi, con 30 nazioni pronte all’assalto per il titolo.

Esports – Il simracing è stato sempre un caposaldo dei FIA Motorsport Games e lo si può notare dai 57 partecipanti (raddoppiati rispetto ai 30 di Vallelunga) e dalla sponsorizzazione di Fanatec. Si correrà su Assetto Corsa Competizione, italianissimo videogame/simulatore di guida di Kunos Simulazioni.

Cross Cars – È una delle discipline introdotte quest’anno, dove il formato del rallycross incontra i kartcross (dei piccoli buggy con motori motociclistici) utilizzanti anche nel Campionato Italiano. Le due categorie Junior e Senior si sfideranno all’Autocross Veynois, poco lontano da Le Castellet. Prove libere, qualifiche, prefinali da 6 giri e finale da 7 giri.

Rally – Sicuramente è un piacere per tutti vedere questa categoria finalmente nei FIA Motorsport Games. Al via troveremo le Rally2, le Rally4 e le Historic (le Categorie 2 e 3 dal 1970 al 1981).

Karting – Non deve passare sottotono l’introduzione del karting vero e proprio, sebbene saranno al via solo i monomarcia per i Senior (OK) e gli Junior (OKJ). Lodevole la versione Endurance con i kart 4 tempi, sebbene un’ammonizione va fatta ad ACI Sport vista l’assenza di un equipaggio italiano nonostante la grande popolarità della disciplina.

Slalom – Raddoppia lo Slalom, disciplina che gode un certo seguito in Europa. Non solo karting come nel 2019, ma anche le auto con la nuovissima Opel Corsa-e Rally. È l’unica “Coppa” con mezzi completamente elettrici.

Chi bisogna tenere d’occhio

Australia – Brenton e Stephen Grove, proprietari di Grove Racing, pronti al via nel GT, mentre Matt Campbell sarà sicuramente uno dei protagonisti della GT Sprint.

Austria – I figli di Alex Wurz, Charlie e Oscar, sono i due principali rappresentanti austriaci, con il maggiore nella Formula 4 e il minore nella Karting Sprint Senior.

Belgio – È sicuramente la nazione che potrebbe portare a casa più medaglie in questa edizione. Dries Vanthoor è il favorito nella GT Sprint, così come Gilles Magnus ha ottime chance nelle Touring Cars. Infine, occhio a Kobe Pauwels nel Cross Car Senior. Attenzione anche a Cédric de Cecco e Jérôme Humblet nelle Rally2.

Brasile – Da non sottovalutare i Carioca, con Bruno Baptista possibile outsider nel GT e Pedro Clerot, dominatore della F4 brasiliana, papabile contender nella Formula 4.

Francia – I padroni di casa sono ben preparati su tutte le discipline, ma sono Simon Gachet nel GT, Tristan Vautier nella GT Sprint, Teddy Clairet nella Touring Cars e David Meat nel Cross Car Senior le punte di diamante. Matthieu Arzeno e Romain Roche vantano la più forte esperienza tra i partecipanti delle Rally2 nelle strade locali.

Georgia – Le possibilità di vincere una medaglia si concentrano su Nodari Kodua (Drifting).

Germania – Anche i tedeschi sono pronti alla sfida con Fabian Schiller (GT), Luca Stolz (GT Sprint), Gerson Junginger (Drifting) e Samuel Drew (Cross Car Junior).

Hong Kong – Jonathan Wong potrebbe arrivare a podio negli Esports.

Irlanda – Jack Young potrebbe raccogliere qualche soddisfazione nelle Touring Cars.

Italia – Gli azzurri hanno molte possibilità nella GT Sprint con Mirko Bortolotti e sicuramente nella Formula 4 con Andrea Kimi Antonelli (campione italiano e tedesco di quest’anno). Giacomo Ghermandi si prepara alla battaglia nelle Touring Cars, come Manuel Vacca e Luca Losio rispettivamente nel Drifting e negli Esports. Simone Firenze è il rappresentante nel Cross Car Senior. Le coppie Roberto Daprà-Luca Guglielmetti e Andrea Zivian-Nicola Arena pronti a farci sognare nei rally (Rally4 e Historic). Purtroppo, non ci si spiega l’assenza nelle altre discipline (GT, Cross Car Junior, Rally2, Karting), soprattutto il karting visto che l’Italia è essenzialmente la culla di questo sport.

Lettonia – Nella mischia del Drifting ci sarà anche la famosissima star Kristaps Bluss. Reinis Nitišs, con un passato nel Mondiale Rallycross, tenterà l’impresa nel Cross Car.

Paesi Bassi – La vecchia volpe Tom Coronel non mancherà certo di regalare grande spettacolo nelle Touring Cars.

Perù – Andrés Cárdenas, già campione della WSK Champions Cup a inizio anno, potrebbe essere uno dei favoriti nel Karting Sprint Junior.

Polonia – Conosciuto negli ambienti del rally-raid, Jakub Przygońsk si prepara alla battaglia nel Drifting.

Slovenia – Aleksandar Bogunović ha molta esperienza internazionale e ha preso anche parte al FIA Karting Academy Trophy. Lui è da tenere sotto d’occhio nel Karting Sprint Junior.

Spagna – Un super team che presenzia in tutte le categorie. I nomi di spicco sono Daniel Juncadella (GT Sprint), Isidro Callejas (Touring Cars), Pepe Lopez-Borja Rozada (Rally2), Nacho Tuñón (Karting Sprint Senior) e Iván Piña (Cross Car Senior).

Sri Lanka – Grande chance per lo stato asiatico nel Karting Sprint Senior con David Yevan.

Svezia – Buona rappresentanza svedese in Francia, con Andreas Bäckman nelle Touring Cars e il duo Scott Kin Lindblom-Joel Bergström nel karting.

Turchia – Ayhancan Güven ha grande esperienza nella Porsche Carrera Supercup e potrebbe emergere nel GT Sprint.

Regno Unito – Chris Froggatt ottimo nome per il GT, così come l’attuale campione britannico TCR Chris Smiley per le Touring Cars. James Baldwin è sicuramente il profilo più interessante per gli Esports.

Ucraina – L’oro in carica Dmitriy Illyuk a caccia della riconferma nel Drifting.

Gli orari completi e la diretta TV

Il programma completo è qui disponibile. Tutte le sessioni saranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale della manifestazione.