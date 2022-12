F3 | Mercato 2023: Edgar passa a MP Motorsport, Smith debutta con VAR

Altri due sedili confermati per la stagione 2023 di Formula 3. Jonny Edgar sarà di nuovo al via del campionato ma con la squadra neerlandese di MP Motorsport, mentre Van Amersfoort Racing porterà al debutto Tommy Smith dal GB3 Championship.

Edgar ci riprova con MP Motorsport

È stato un 2022 particolarmente difficile per Edgar, costretto a un periodo di stop a causa della malattia di Crohn. Il britannico, che fa parte del Red Bull Junior Team, ha saltato le tappe di Imola e Barcellona, riuscendo poi a collezionare diversi piazzamenti a punti con Trident, non andando però oltre il 12° posto in classifica.

Ora, cambio di rotta per Edgar a partire dal prossimo anno, con l’approdo in MP Motorsport e, molto probabilmente, l’uscita dai protetti di Red Bull. Sarà sicuramente una stagione cruciale per la sua carriera.

Esordio per Smith con VAR

VAR ha invece pescato l’australiano Smith per la propria line-up di piloti del 2023, attivo quest’anno nel GB3 Championship dove ha conquistato una vittoria e il 19° posto finale. Vanta anche esperienze nell’Australian Formula 3 Championship, nell’Australian S5000 Championship e nel Formula Regional European Championship by Alpine.

