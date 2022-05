F2 | Imola, Gare: Pourchaire vince alla domenica e diventa capoclassifica

Sembra ormai essersi diradata la sfortuna dall’orizzonte di Théo Pourchaire. Il pilota francese di ART Grand Prix conquista la vittoria nella Feature Race di Imola, terzo doppio appuntamento della stagione 2022 di Formula 2, e ritorna in vetta alla classifica. Marcus Armstrong (Hitech GP) vince invece la Sprint Race.

Il resoconto della Sprint Race

Quasi tutto facile per Armstrong nella Sprint Race di sabato, con il neozelandese subito balzato al comando grazie anche allo scatto infelice del poleman Logan Sargeant (Carlin). Il pilota di Hitech GP ha successivamente controllato Jehan Daruvala (Prema), concludendo la gara con 1”431 di vantaggio sul pilota indiano.

Prema ha centrato comunque un doppio arrivo sul podio, con Dennis Hauger classificato in terza posizione. Roy Nissany (DAMS) ha concluso quarto, davanti a un bravo Felipe Drugovich (MP Motorsport), rimontato dal 12° posto. Sargeant è scivolato sesto, con Pourchaire settimo e Liam Lawson (Carlin) ottavo.

Poca fortuna per Jüri Vips. L’estone di Hitech GP, in pole position nelle qualifiche di venerdì sera, è sprofondato nel fondo, per poi concludere solo 15°.

Il resoconto della Feature Race

Molto più movimentata la Feature Race della domenica, dove le strategie hanno avuto un importante ruolo nella vittoria di Pourchaire. Infatti, a causa di una Safety Car al 6° giro per un incidente occorso a Vips, diversi piloti con la mescola più morbida hanno optato per passare alla gomma più dura.

Al restart, Daruvala ha guidato le danze, ma Nissany era di fatto il leader provvisorio sebbene si trovasse in decima posizione, con il pit-stop già effettuato. Però, l’israeliano ha commesso un grave errore andando oltre il cordolo alla Rivazza e sbattendo contro le barriere.

Pourchaire ha sfruttato l’occasione per ereditare la posizione di Nissany e ha aspettato fino al penultimo passaggio che tutti completassero la propria sosta. Poi, la SC ha di fatto chiuso la gara, scendendo in pista per l’incidente di Lawson.

La sfortuna dei primi due round è così cancellata – per il momento – da Pourchaire, diventato anche nuovo leader di campionato. Enzo Fittipaldi (Charouz) ha centrato un incredibile secondo posto, davanti a Ralph Boschung (Campos).

Seguono in classifica Clément Novalak (MP Motorsport), Ayumu Iwasa (DAMS), Frederik Vesti (Campos), Sargeant, David Beckmann (Charouz), Daruvala e Drugovich.

Risultato finale delle gare

Copyright foto: Théo Pourchaire via Twitter