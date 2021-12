Il Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina cambia gestione: l’edizione 2022, la sedicesima della storia di questo appuntamento su sterrato nato nel 2007, avrà come struttura organizzativa M33, che in un certo senso subentrerà a Valtiberina Motorsport.

M33 entra come responsabile organizzativa del Rally Valtiberina

Non si tratterà propriamente di una sostituzione tout court, visto che i precedenti responsabili dell’evento (che lo fecero nascere quattordici anni fa come Rally Ronde) resteranno in qualità di partner del Città di Arezzo, con tutta la loro conoscenza dell’evento a disposizione per i nuovi organizzatori. M33 è una realtà con base nel Lazio che conosciamo grazie al lavoro svolto con il Rally di Roma Capitale, ma anche con il Rally Lirenas, il Cassino ed il Pico, appuntamenti che daranno vita al Rally del Lazio e Cassino che sarà la futura Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup nel 2022.

L’accordo tra M33 e Valtiberina Motorsport

Il passaggio di testimone prevede che Valtiberina Motorsport garantirà al Città di Arezzo il sostegno tecnico e logistico, coadiuvando i nuovi organizzatori nei rapporti con il territorio dell’aretino e del senese e le istituzioni locali; M33 invece riceverà la titolarità dell’evento e la sua gestione organizzativa. In pratica, una collaborazione tra vecchie e nuove realtà gestionali per consentire l’ulteriore crescita di una gara che, dal format della Ronde, è arrivata a scalare i vari gradini sino all’ingresso nel Campionato Italiano Rally Terra, avvenuto nel 2020 per ottenere la conferma nel CIRT nel 2021: ed anche il prossimo anno il Rally Valtiberina sarà valido per questa serie.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport