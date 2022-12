Campionati italiani rally ACI Sport 2023, ufficializzate le date di tutte le gare

La Commissione Rally ACI Sport ha stilato e resi ufficiali i calendari dei campionati nazionali rally titolati 2023, come esito delle riunioni tra la Federazione e gli organizzatori delle gare titolate per far incastrare al meglio le date.

Si comincia a fine febbraio, si chiude a dicembre con l’ACI Rally Monza

Dopo aver conosciuto gli appuntamenti resi noti lo scorso mese e che andranno a comporre il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Asfalto, il Campionato Italiano Rally Terra e la Coppa Rally di Zona, ora il quadro è completato dall’ultimo tassello, ovvero le date ufficiali. La stagione partirà il 26 febbraio con il Rally dei Laghi, evento che apre la Coppa Rally di Seconda Zona e quindi la CRZ 2023, e si chiuderà con l’atteso ACI Rally Monza nel fine settimana del 3 dicembre, con un’inedita versione su sterrato della gara con base all’Autodromo e che sarà valida per il CIAR e per il CIRT.

Ricordiamo infine che, rispetto agli appuntamenti annunciati a novembre, il Rallye Elba ha lasciato nel frattempo il CIRA per passare all’IRCup.

Campionati nazionali rally ACI Sport, le date 2023

-Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023

12 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

16 aprile | Rally di Alba – Regione Piemonte

7 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

18 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

10 settembre | Rally 1000 Miglia [CIAR Junior]

1 ottobre | Rallye Sanremo [CIAR Junior]

3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

-Campionato Italiano Rally Asfalto 2023

30 aprile | Rally Due Valli

28 maggio | Rally del Salento (coeff. 1,5)

25 giugno | Rallye San Martino di Castrozza e Primiero

23 luglio | Rally Lana

3 settembre | Rally Piancavallo

24 settembre | Rally Trofeo ACI Como

15 ottobre | Rally Bassano (coeff. 1,5)

-Campionato Italiano Rally Terra 2023

19 marzo | Rally Val d’Orcia

21 maggio | Rally Adriatico

18 giugno | San Marino Rally [CIAR Junior]

17 settembre | Rally dei Nuraghi e del Vermentino (coeff.1,5)

22 ottobre | Rally delle Marche

3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5) [CIAR Junior]

-Coppa Rally di Zona 2023

1^ ZONA

16 aprile | Rally di Alba – Regione Piemonte (coeff. 1,5)

21 maggio | Rally del Grappolo

11 giugno | Rally Valli Ossolane

2 luglio | Rally Castiglione Torinese

23 luglio | Rally Lana (coeff. 1,5)

17 settembre | Rally Valle d’Aosta

8 ottobre | Rally Rubinetto

2^ ZONA

26 febbraio | Rally dei Laghi

23 aprile | Prealpi Orobiche

11 giugno | Rally Lanterna

2 luglio | Coppa Valtellina

10 settembre | Rally 1000 Miglia (coeff. 1,5)

24 settembre | Rally “Villa d’Este” Trofeo ACI Como (coeff. 1,5)

8 ottobre | Rally delle Palme

3^ ZONA

5 marzo | Rally Bardolino

26 marzo | Benacvs Rally

30 aprile | Rally Due Valli (coeff. 1,5)

28 maggio | Rally della Marca Trevigiana (coeff. 1,5)

25 giugno | Rallye San Martino di Castrozza e Primiero (coeff. 1,5)

15 ottobre | Rally Bassano (coeff. 1,5)

4^ ZONA

2 aprile | Rally del Bellunese

16 luglio | Rally Friuli Venezia Giulia (coeff. 1,5)

6 agosto | Rally di Scorzé

3 settembre | Rally Piancavallo (coeff. 1,5)

24 settembre | Dolomiti Rally

5^ ZONA

2 aprile | Rally Bianco Azzurro

21 maggio | Rally Adriatico

18 giugno | San Marino Rally

30 luglio | Rally Salsomaggiore

17 settembre | Rally Appennino Reggiano

6^ ZONA

12 marzo | Rally Il Ciocco (coeff. 1,5)

2 aprile | Trofeo Maremma

28 maggio | Rally degli Abeti

18 giugno | Rally Reggello

23 luglio | Coppa Città di Lucca

3 settembre | Rally Casciana Terme (coeff. 1,5)

1 ottobre | Rally Città di Pistoia (coeff. 1,5)

7^ ZONA

23 aprile | Rally Città di Casarano

28 maggio | Rally del Salento (coeff. 1,5)

18 giugno | Rally Terra di Argil (coeff. 1,5)

9 luglio | Rally del Matese e del Medio Volturno

30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5)

24 settembre | Rally Porta del Gargano

8^ ZONA

7 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5)

11 giugno | Rally dei Nebrodi

2 luglio | Rally di Caltanissetta e del Vallone

30 luglio | Valle del Sosio

27 agosto | Tindari Rally

24 settembre | Rally del Tirreno

9^ ZONA

14 maggio | Golfo dell’Asinara

17 settembre | Rally dei Nuraghi e del Vermentino

8 ottobre | Rally Terra Sarda (coeff. 1,5)

-Finale Nazionale Coppa Italia ACI Sport 2023

29 ottobre | Rally del Lazio

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport