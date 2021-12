Alex Zanardi torna a casa: “Il percorso di recupero è ancora lungo e impegnativo”

Sono passati 18 mesi dal quel 19 giugno 2020, giorno in cui Alex Zanardi è stato vittima di un terribile incidente con la propria handbike in Toscana, ma oggi è arrivata una bella notizia: il campione italiano trascorrerà le vacanze di Natale a casa, al fianco dei suoi familiari.

La moglie Daniela: “È tornato a casa con noi”

Zanardi ha trascorso l’ultimo anno all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ha anche iniziato la riabilitazione, e sembra che le sue condizioni siano stabili. Oggi è arrivato l’annuncio da parte di Daniela, moglie dell’ex pilota e atleta paralimpico, attraverso il sito di BMW Italia, di cui Zanardi è Brand Ambassador. Così comunica Daniela: «Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Naturalmente, le battute d’arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente. […] Un passo importante è stato che Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto».

“Un grande grazie a tutti”

Quali sono le aspettative sul suo processo di recupero? «Non è ancora possibile prevedere come il suo recupero si svilupperà ulteriormente. È ancora un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con spirito molto combattivo. Ricevere così tanto supporto in questo percorso, non solo dai medici e dai terapeuti che lavorano costantemente con lui, è di grande aiuto per lui e per noi. I nostri amici ci sono sempre per noi. Ciò include la famiglia del BMW Group su cui possiamo sempre contare e che è saldamente al nostro fianco anche in questo momento difficile. Siamo molto grati a tutti per questo e per molto altro, perché questi solidi legami ci danno ulteriore energia. Questo vale anche per l’affetto continuo che riceviamo da piloti, fan e conoscenti da tutto il mondo. Vorremmo esprimere un grande Grazie a tutti coloro che mandano i loro pensieri positivi e la loro forza ad Alex. Auguriamo a tutti un buon Natale e tutto il meglio per il nuovo anno».

