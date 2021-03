La Peugeot 208 Rally4 è stata lanciata lo scorso anno in un momento storico in cui la pandemia ha messo in ginocchio l’intero pianeta: eppure, nonostante le oggettive difficoltà tra gare saltate e campionati posticipati, la vettura ha centrato i suoi obiettivi.

I numeri di un anno di Peugeot 208 Rally4

Ci riferiamo al successo tra i team clienti e i vari privati che hanno richiesto la vettura, tanto è vero che Peugeot ha appena celebrato la centesima consegna della nuova 208 Rally4, andata al Castro Yangali Team, in quel del Perù, per la competizione monomarca 208 Rally Cup nazionale. La vettura infatti ha avuto una diffusione globale, partecipando a più di 250 rally in diciotto Paesi diversi, come informano dalla casa transalpina, «dall’Euopa al Sudamerica», con grandi nomi del rallismo e gentlemen drivers saliti a bordo dell’auto con il marchio del Leone. Non solo: secondo Mayeul Tyl, Shop Director per Peugeot e Citroen Racing, «dopo aver consegnato 82 vetture entro la fine del 2020» e toccato quota 100 all’inizio del 2021, ci si sta avvicinando al prossimo traguardo dei 200 ordini.

Anche l’Italia avrà il suo trofeo 208 Rally Cup

Inoltre la 208 Rally4 si è tolta anche qualche soddisfazione come la conquista in casa del Campionato Francese Rally Terra 2020 nella categoria Due Ruote Motrici, grazie all’equipaggio formato da Yoann Bonato e Benjamin Boulloud, mentre nella stessa categoria ma all’interno del nostro CIR la Rally4 di Peugeot ha vinto nella scorsa stagione con gli inossidabili Paolo Andreucci ed Anna Andreussi. La nuova 208 della fu classe R2 prosegue quindi anche quest’anno il suo impegno nei vari campionati nazionali di mezzo mondo, incluso ovviamente anche il nostro, con un nuovo equipaggio selezionato da Peugeot Italia per difendere i titoli nel CIR 2RM (Andrea e Giuseppe Nucita, partiti al meglio nella loro stagione con la vittoria di categoria al Rally Il Ciocco). Non dimentichiamo inoltre i trofei monomarca, ben sette che, come si può intuire, si svolgono in Europa (tra tutti, il 208 Rally Cup France, la versione spagnola e l’inedita collaborazione tra Belgio e Lussemburgo e tra Peugeot ed Opel, sorelle nel Gruppo Stellantis, per lanciare un trofeo di cinque appuntamenti con protagoniste sia la 208 Rally4 che la Corsa Rally4) e in Sudamerica. Si unisce anche l’Italia, che avrà anch’essa la propria 208 Rally Cup alla pari dei nuovi ingressi della Repubblica Ceca, dell’Ungheria e del Perù, con un calendario abbinato a sei appuntamenti del CIR 2021 che vi riportiamo alla fine dell’articolo.

«In meno di un anno, la Peugeot 208 Rally4 si è affermata come l’auto da battere nei rally a due ruote motrici», ha commentato il direttore di Peugeot Sport François Wales. «Nonostante la cancellazione di così tanti eventi in tutto il mondo lo scorso anno, i piloti a bordo della 208 Rally4 hanno ottenuto un grande successo in circa 20 Paesi, assicurandosi una serie di vittorie e titoli nel 2RM. Ora siamo tutti impazienti di vedere l’auto avventurarsi in un territorio inesplorato, con il lancio di più competizioni di Coppa in Europa e in tutto il mondo. I clienti di Peugeot Sport sono stati conquistati dalle prestazioni, dall’affidabilità e dal costo ssotenibile della vettura, e colgo l’occasione per ringraziarli tutti per la fiducia che ripongono in noi. Siamo pronti e preparati a supportare i nostri piloti tramite i vari Peugeot Sport e Racing Shop Services, continuando a garantire e a soddisfare le loro esigenze».

Peugeot 208 Rally Cup Italia, calendario 2021

Prima metà

10-11 Aprile: Rallye Sanremo

8-9 Maggio: Targa Florio

26-27 Giugno: San Marino Rally

Seconda Metà

24-25 Luglio: Rally di Roma Capitale

4-6 Settembre: Rally 1000 Miglia

9-10 Ottobre: Rallye Due Valli

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot