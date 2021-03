F2 | Test Sakhir, Giorno 3: Armstrong chiude le prove in vetta con DAMS

Si è conclusa con Marcus Armstrong in vetta la terza e ultima giornata di test collettivi della Formula 2 a Sakhir, in Bahrain. Il pilota neozelandese di DAMS è il più veloce al mattino, ma non riesce a battere il record fatto registrare ieri da Christian Lundgaard.

Armstrong svetta al mattino con DAMS

Si impone Armstrong nella sessione mattutina, quella improntata sul passo in qualifica da tutti i team e piloti. Armstrong segna un tempo di 1’42”173, di pochi centesimi migliore del connazionale Liam Lawson con Hitech GP. Irraggiungibile il tempo registrato da Lundgaard ieri, col danese che si ferma solamente 14° con ART Grand Prix. L’altra Hitech GP di Jüri Vips è terza per soli sei millesimi rispetto a Lawson, seguono in classifica Guanyu Zhou con UNI-Virtuosi Racing, Lirim Zendeli con MP Motorsport e Robert Shwartzman con Prema, sbucato nella seconda metà della mattina. Chiudono in top-10 Ralph Boschung (Campos), Richard Verschoor (MP), Piastri (Prema) e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi). Solo una bandiera rossa è stata chiamata in causa.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Marcus Armstrong DAMS 1m42.173s 22 2 Liam Lawson Hitech GP 1m42.218s +0.045s 13 3 Juri Vips Hitech GP 1m42.224s +0.051s 36 4 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m42.234s +0.061s 47 5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m42.356s +0.183s 22 6 Robert Shwartzman Prema 1m42.359s +0.186s 20 7 Ralph Boschung Campos Racing 1m42.427s +0.254s 23 8 Richard Verschoor MP Motorsport 1m42.522s +0.349s 24 9 Oscar Piastri Prema 1m42.527s +0.354s 22 10 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m42.570s +0.397s 45 11 David Beckmann Charouz Racing System 1m42.587s +0.414s 48 12 Roy Nissany DAMS 1m42.590s +0.417s 25 13 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m42.595s +0.422s 40 14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m42.674s +0.501s 40 15 Bent Viscaal Trident 1m42.815s +0.642s 34 16 Marino Sato Trident 1m42.920s +0.747s 43 17 Matteo Nannini HWA Racelab 1m43.159s +0.986s 31 18 Gianluca Petecof Campos Racing 1m43.219s +1.046s 24 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m43.283s +1.110s 47 20 Dan Ticktum Carlin 1m43.496s +1.323s 24 21 Jehan Daruvala Carlin 1m43.585s +1.412s 24 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1m45.076s +2.903s 36

Boschung primo nel pomeriggio

Boschung sale in cattedra nel pomeriggio, in un’ultima sessione incentrata più sulla simulazione di gara. Lo svizzero di Campos registra un alto 1’44”905, in una doppietta per il team spagnolo visto il2 ° posto di Gianluca Petecof. Roy Nissany è 3° con DAMS, seguono Shwartzman, Zendeli, Piastri, Lawson, Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Verschoor (MP) e Guilherme Samaia (Charouz).

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Ralph Boschung Campos Racing 1m44.905s 59 2 Gianluca Petecof Campos Racing 1m45.537s +0.632s 55 3 Roy Nissany DAMS 1m46.104s +1.199s 60 4 Robert Shwartzman Prema 1m47.146s +2.241s 53 5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m47.305s +2.400s 60 6 Oscar Piastri Prema 1m47.326s +2.421s 53 7 Liam Lawson Hitech GP 1m47.409s +2.504s 39 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m47.426s +2.521s 42 9 Richard Verschoor MP Motorsport 1m47.598s +2.693s 57 10 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m47.698s +2.793s 43 11 Marcus Armstrong DAMS 1m47.891s +2.986s 61 12 Matteo Nannini HWA Racelab 1m47.893s +2.988s 39 13 Dan Ticktum Carlin 1m47.965s +3.060s 64 14 Jehan Daruvala Carlin 1m48.128s +3.223s 61 15 Juri Vips Hitech GP 1m48.332s +3.427s 39 16 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m48.446s +3.541s 50 17 Alessio Deledda HWA Racelab 1m48.456s +3.551s 36 18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m48.487s +3.582s 41 19 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m48.613s +3.708s 43 20 Bent Viscaal Trident 1m48.630s +3.725s 41 21 Marino Sato Trident 1m48.926s +4.021s 31 22 David Beckmann Charouz Racing System 1m50.048s +5.143s 33

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited