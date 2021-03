smart EQ fortwo e-cup | Ghirelli e Sellani confermati da Mercedes-Benz Roma

Due conferme per Mercedes-Benz Roma nella smart EQ fortwo e-cup per la stagione 2021: Vittorio Ghirelli e Silvia Sellani continueranno a correre per il team laziale. Ghirelli punta a riconquistare il titolo di due anni fa, mentre la Sellani al Trofeo Challenger.

Ghirelli vuole il titolo 2021

«È una gioia immensa per me l’aver ricevuto la conferma da parte di Mercedes-Benz Roma per la quarta stagione consecutiva. Abbiamo fatto questo percorso insieme sin dalla nascita di questo splendido campionato, ottenendo importantissimi successi insieme» ha commentato Vittorio Ghirelli, Campione Italiano 2019 e uno dei favoriti fino all’ultima gara lo scorso anno. «Spero di poter proseguire anche nel prossimo futuro questa meravigliosa partnership, insieme abbiamo vinto tanto e tanto ancora possiamo costruire insieme. Un grazie di cuore a tutto il team Mercedes-Benz Roma per la fiducia posta in me! Sono pronto a dare il 101% in ogni weekend per portare in alto i loro colori».

Sellani fedele ai colori di Mercedes-Benz Roma

«Siamo pronti per partire con il campionato smart EQ fortwo e-cup 2021 carichi di energia e pronti per scendere in pista con il nostro consolidato team formato da Silvia Sellani e Vittorio Ghirelli. La determinazione e l’entusiasmo dei nostri piloti ci prospetta una competizione ricca di emozioni e colpi di scena», ha dichiarato l’intera squadra Mercedes-Benz Roma. «È stata una sorpresa bellissima e inaspettata per me! Sarà un grande piacere poter essere di nuovo al comando della mia smart e-cup per la quarta stagione, fedelissima ai colori di Mercedes-Benz Roma. Sempre in coppia con Vittorio, avanti tutta, rigorosamente super elettrizzati!» sono state le parole di una radiosa Silvia Sellani, vincitrice della Lady Cup nel 2018 e nel 2019.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup