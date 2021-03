F4 Italia | Prema accoglie Hamda Al Qubaisi per la stagione 2021

Torna una Al Qubaisi alla Prema per l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth: Hamda, sorella minore di Amna e figlia del pilota gentleman nell’endurance Khaled, correrà tutta la stagione 2021 con il team italiano.

Hamda Al Qubaisi con Prema nella stagione 2021

La Al Qubaisi non è un volto nuovo per Prema: lo scorso anno ha disputato il campionato italiano sotto le insegne dell’Abu Dhabi Racing, gestito proprio dalla compagine vicentina. Hamda ha migliorato costantemente i suoi risultati nel 2020 (dopo il debutto nel 2019) e nonostante i problemi logistici causati dalle restrizioni di viaggio. La ragazza degli Emirati Arabi Uniti ha raccolto altre tre vittorie nella Formula 4 mediorientale. Angelo Rosin, Team Principal di Prema, ha detto: «È fantastico dare il benvenuto a Hamda nel nostro team per la stagione 2021. Abbiamo già lavorato con lei in passato ed è stata un’esperienza davvero positiva. Ha una passione genuina per gli sport motoristici e il suo entusiasmo è stimolante e motivante. Non vediamo l’ora di partire e vederla fare sempre più progressi lungo la strada. Ha già impressionato in questa stagione nel campionato degli Emirati Arabi Uniti e sono sicuro che migliorerà ancora».

Tre vittorie nella Formula 4 mediorientale

Hamda Al Qubaisi: «Sono molto entusiasta di unirmi a Prema nel 2021 per la mia sfida nel campionato italiano di Formula 4. Ho avuto una grande stagione nella serie degli Emirati Arabi Uniti e non vedo l’ora di iniziare a prepararmi per la nuova stagione in Europa con il team».

Copyright foto: Prema via Twitter