WTCR | Continuano i lavori del circuito di Adria, spunta l’onboard [VIDEO]

Continuano senza sosta i lavori di allungamento dell’Adria International Raceway. In queste ore è spuntato online un video onboard del nuovo layout del circuito italiano, che dovrebbe ospitare quest’anno il WTCR tra il 31 luglio e il 1° agosto.

Adria International Raceway: ecco come sarà nel 2021

In quest’ultimo weekend si è tenuto l’Adria Rally Show che, per l’occasione, ha utilizzato anche i nuovi tratti della pista. Probabilmente girato proprio in questi giorni, su YouTube è stato pubblicato l’onboard completo del circuito che, ora, misurerà oltre 4 chilometri contri i 2,7 originali, con l’obiettivo di assicurare più spettacolo e di poter ospitare più serie internazionali. Si possono notare le modifiche fin dalla prima curva che introduce a un nuovo tratto lento e ricco di tornanti, passando per una parte più sinuosa ma tecnica che si conclude poi con un disegno finale inalterato. Già lo scorso anno doveva ospitare il Mondiale Turismo ma, a causa di alcuni rallentamenti dei lavori, la l’impianto veneto è stato costretto a rinunciare all’evento, venendo così sostituito da Aragon. Al contrario, Adria è entrata nel calendario 2021 al posto dello Slovakiaring.

Il calendario completo del WTCR 2021

Ricordiamo il programma completo del WTCR 2020: sarà il Nürburgring Nordschleife ad aprire la stagione, con la Race of Germany del 3-5 giugno che si disputerà nel weekend della 24 Ore del Nürburgring. Po ci saranno Vila Real (26-27 giugno), Aragon (10-11 luglio), Adria, Hungaroring (21-22 agosto), Inje Speedium (16-17 ottobre), una tappa in Cina (6-7 novembre) e Macao (19-21 novembre).

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Vila Real: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, Venue TBC: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre