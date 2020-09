FIA F3 | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

La Formula 3 vivrà l’ultimo e decisivo appuntamento stagionale al Mugello. Dopo la sorprendente tappa di Monza, Logan Sargeant e Oscar Piastri rimangono comunque i maggiori contendenti al titolo, ma dietro Théo Pourchaire e Liam Lawson sono pronti a giocarsi il tutto per tutto.

Formula 3, Mugello: programma ed orari

Venerdì 11 settembre

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 12 settembre

10.25 – Gara 1 (21 giri)

Domenica 13 settembre

10.30 – Gara 2 (21 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 3, Mugello: anteprima del weekend

Siamo arrivati alla fase decisiva della stagione: due gare per decidere chi sarà incoronato campione 2020 della Formula 3. In testa c’è stavolta Piastri, riuscito a sorpassare Sargeant grazie a un 3° posto in Gara 1 e grazie alle due performance deludenti dello statunitense. C’è da dire che entrambi sono stati messi KO da Clement Novalak – Sargeant in Gara 1, Piastri in Gara 2 – e che non hanno potuto dire troppo la loro, ma Pourchaire è stato in grado di recuperare diversi punti con due secondi posti, portandosi a quota 136 contro i 160 e i 152 dei due piloti Prema. Lawson è 4° con 127 punti ma può ancora ben giocarsela, sempre se riuscirà a cogliere il massimo; stesso discorso vale anche per David Beckmann, per la prima volta a secco in una delle due manche dopo aver sempre colto la top-10. Nessuna speranza per Frederik Vesti, ritornato sì alla vittoria a Monza ma troppo lontano anche solo per sperare.

Come per i piloti della Formula 3, il Mugello è una grossa novità e sono in pochi a conoscere il circuito toscano. A trarne beneficio saranno coloro che hanno affrontato la Formula 4 italiana o il Formula Regional European Championship – tutti i piloti Prema, oltre ai nostri italiani o nomi quali David Schumacher e Sophia Flörsch – soprattutto perché è un circuito molto impegnativo.

Copyright foto: Ferrari