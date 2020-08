Formula E | Cambio di casacca per Sims: da BMW passa a Mahindra nella stagione 2020-21

Dopo due anni passati nel BMW i Andretti Motorsport, Alexander Sims ha deciso di fare le valigie e di trasferirsi in Mahindra Racing. Il pilota britannico raggiungerà così nella prossima stagione di Formula E il connazionale Alexander Lynn, attualmente non ancora confermato.

Sims passa a Mahindra al posto di d’Ambrosio

Continua il movimento del mercato piloti del campionato elettrico: BMW deve rinunciare a Sims, che ha deciso di trasferirsi in Mahindra al posto di Jérôme d’Ambrosio. In tutto, il britannico ha raccolto una vittoria a dicembre dello scorso anno in Arabia Saudita, segnando anche tre pole position in totale – una a New York a fine 2018-19 e due nella stagione 2019-20. «Sono lieto di unirmi a Mahindra Racing e di continuare la mia carriera in Formula E» ha detto Sims, che dovrà così abbandonare anche il programma con la BMW M8 GTE. «È un’opportunità entusiasmante portare avanti lo sviluppo del team e ottenere ottimi risultati. Voglio ringraziare BMW per tutto il suo supporto durante le ultime due stagioni e auguro ogni bene alla squadra per il futuro. C’è una grande curva di apprendimento in Formula E, una competizione così diversa nel motorsport che porta con sé nuove sfide».

Spazio vuoto in BMW: in arrivo un pilota del DTM?

La squadra indiana rinuncerà quindi a d’Ambrosio, il cui futuro non è ancora certo. Il belga non ha vissuto una grande stagione, centrando solo quattro volte la zona punti e un 5° posto come miglior risultato. Via così lui e Wehrlein (diretto verso Porsche), spazio libero per Sims e Lynn, quest’ultimo probabilmente prossimo all’annuncio. Da capire invece chi occuperà il posto lasciato libero da Sims in BMW: una possibile scelta potrebbe arrivare dai piloti del Marchio nel DTM.

