FIA F3 | Barcellona, Gara 2: Piastri domina con Prema, Nannini a podio

Oscar Piastri domina senza troppi problemi Gara 2 del weekend della Formula 3 a Barcellona. Il pilota australiano di Prema conquista la seconda vittoria stagionale, avvicinandosi nettamente al capoclassifica Logan Sargeant giunto 5°. Sale sul podio Matteo Nannini, 3° con Jenzer.

Il resoconto di Gara 2 della Formula 3 a Barcellona

Prestazione perfetta da parte di Piastri, scattato dalla quinta posizione e subito in testa dopo un paio di curve, approfittando anche di un Nannini che si è concentrato piuttosto di bloccare Verschoor e Alex Peroni. Per il protetto di Mark Webber arriva un trionfo che mancava dalla primissima gara stagionale in Austria e riduce il distacco dal compagno di squadra Sargeant, oggi in quinta posizione, a un solo punto. Ottima gara da parte di Peroni, ma tutti gli applausi sono per Nannini che, nonostante una partenza incerta, ha mostrato un grande autocontrollo verso i propri avversari che potevano dotare di una monoposto molto più prestante; l’italiano si era pure ripreso il 2° posto su Peroni alla ripartenza dopo SC, ma poi il DRS ha giocato a favore dell’alfiere di Campos. Verschoor si posiziona in quarta posizione, mentre Théo Pourchaire e Liam Lawson sono rispettivamente 6° e 7°. Completano la top-10 Enzo Fittipaldi, David Beckmann e Jake Hughes.

Vesti rimane nel fondo, giornata no per gli altri italiani

Non c’è stato spazio per Frederik Vesti di risalire dal fondo dopo i problemi patiti ieri: il danese di Prema non è andato oltre il 21° posto, dietro a Bent Viscaal che partiva affianco a lui. Ritirati Max Fewtrell e Olli Caldwell per un incidente alla partenza che ha visto coinvolti anche Leonardo Pulcini e Dennis Hauger, così come Alessio Deledda (probabile disguido tecnico sulla sua Campos) e Federico Malvestiti (finito sulla ghiaia verso la fine).

