FIA F3 | Silverstone (2), Qualifiche: Sargeant ancora in pole, problemi per Piastri

Arriva un’altra pole position per Logan Sargeant a Silverstone. Il pilota statunitense di Prema, dopo la scorsa settimana, è risultato il migliore tra tutti i protagonisti della Formula 3 anche nelle qualifiche di oggi. Problemi tecnici per il capoclassifica Oscar Piastri, che scatterà solamente dall’11° posto.

Il resoconto delle qualifiche della Formula 3 a Silverstone

Due partenze dal palo consecutive per Sargeant, pronto a riscattarsi dopo essersi fatto sfilare la prima vittoria stagionale nell’ultimo weekend inglese. L’americano ha lottato anche stavolta contro Liam Lawson, che ha impensierito l’avversario nei minuti conclusivi della sessione ma accontentandosi dell’altra piazzola in prima fila. Non è stato tra i protagonisti invece Piastri, che ha accusato problemi tecnici nelle prove libere e completando pochissimi giri; l’australiano era al vertice nelle prime fasi di qualifica, ma si è dovuto fermare all’ingresso dei box e, spinto dai commissari, era ritornato ai box. Ritrovatosi di nuovo in pista, Piastri si è di nuovo fermato alla Luffield, facendo scattare la bandiera rossa a quattro minuti dalla fine. Jack Hughes si è classificato al 3° posto, seguito da Frederik Vesti, Théo Pourchaire, Jack Doohan, David Beckmann, Ben Barnicoat e Lirim Zendeli; Piastri invece è sceso in undicesima posizione, ma gli uomini di Prema dovranno rivedere la sua monoposto per Gara 1 di domani.

Buon lavoro per gli italiani

Ottimo risultato per Matteo Nannini, 14° con Jenzer e pronto a lottare per la zona punti domani. Solamente 12° Clement Novalak, addirittura Alexander Smolyar 17° davanti ad Alex Peroni e a Sebastian Fernandez. Federico Malvestiti è buon 21°, Dennis Hauger è invece quasi nel fondo: 24°.

Pos Driver Team Time Gap 1 Logan Sargeant Prema 1m45.063s 2 Liam Lawson Hitech 1m45.297s +0.234s 3 Jake Hughes HWA 1m45.407s +0.344s 4 Frederik Vesti Prema 1m45.584s +0.521s 5 Bent Viscaal MP 1m45.597s +0.534s 6 Theo Pourchaire ART 1m45.630s +0.567s 7 Jack Doohan HWA 1m45.636s +0.573s 8 David Beckmann Trident 1m45.678s +0.615s 9 Ben Barnicoat Carlin 1m45.765s +0.702s 10 Lirim Zendeli Trident 1m45.859s +0.796s 11 Oscar Piastri Prema 1m45.877s +0.814s 12 Clement Novalak Carlin 1m45.893s +0.830s 13 Enzo Fittipaldi HWA 1m45.953s +0.890s 14 Matteo Nannini Jenzer 1m45.972s +0.909s 15 Cameron Das Carlin 1m46.029s +0.966s 16 Max Fewtrell Hitech 1m46.029s +0.966s 17 Alexander Smolyar ART 1m46.035s +0.972s 18 Alex Peroni Campos 1m46.084s +1.021s 19 Sebastian Fernandez ART 1m46.197s +1.134s 20 Calan Williams Jenzer 1m46.221s +1.158s 21 Federico Malvestiti Jenzer 1m46.279s +1.216s 22 David Schumacher Charouz 1m46.391s +1.328s 23 Olli Caldwell Trident 1m46.429s +1.366s 24 Dennis Hauger Hitech 1m46.559s +1.496s 25 Roman Stanek Charouz 1m46.620s +1.557s 26 Igor Fraga Charouz 1m46.687s +1.624s 27 Richard Verschoor MP 1m46.711s +1.648s 28 Lukas Dunner MP 1m47.138s +2.075s 29 Sophia Floersch Campos 1m47.242s +2.179s 30 Alessio Deledda Campos 1m47.860s +2.797s

