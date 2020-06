WTCR | Honda Civic Type R Limited Edition eletta nuova Safety Car ufficiale per il 2020

Arriva un nuovo ingresso molto particolare nella stagione 2020 del FIA WTCR: la Honda Civic Type R Limited Edition sarà la Safety Car ufficiale del campionato. Presentata lo scorso febbraio nella sede milanese di JAS Motorsport, la vettura sarà affidata a Bruno Correia e Pedro Couceiro.

Una nuova vettura di sicurezza per il WTCR

La Honda Civic Type R Limited Edition è una delle due nuove versioni che si aggiungono alla gamma Type R 2020; è di fatto la versione più estrema mai sviluppata finora dell’accattivante berlina sportiva a trazione anteriore di Tokyo. Progettata per esaltare lo spirito Racing nel rispetto della tradizione Type R, regala prestazioni esaltanti in pista pur offrendo le medesime ed elevate dotazioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida che hanno permesso alla gamma Civic – compresa la versione Type R GT da cui è stata sviluppata la Type R TCR da corsa – di ottenere eccellenti risultati nei test Euro NCAP. La Type R Limited Edition Safety Car vanterà una splendida livrea “Sunlight Yellow”, lo stesso colore disponibile per i clienti di questa esclusiva versione.

Tutti i dettagli tecnici della Honda Civi Type R Limited Edition

Oltre alle caratteristiche sviluppate ad hoc per ottimizzare le prestazioni in pista, tra cui cerchi in lega BBS fucinati da 20″ che montano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup-2, dischi dei freni flottanti a due componenti ed ammortizzatori modificati, gli interni essenziali della Limited Edition contribuiscono a ridurre il peso complessivo di ben 47 kg rispetto alla versione GT. La Limited Edition mantiene il potente motore Turbo VTEC da 2.0 litri della gamma Civic Type R, che offre una potenza di 320 CV a 6.500 giri/min. e una coppia che raggiunge i 400 Nm. L’auto è in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 5,7 secondi. La customizzazione della livrea della Civic Type R Safety Car, ispirata al design del modello di serie, è opera dell’artista belga Vanuf, autore di numerose livree ufficiali Honda per le competizioni Touring.

Honda al via della stagione 2020 del WTCR

La stagione 2020 del WTCR prevede sei gare disputate in Europa, a partire dal Salzburgring in Austria nel week end del 12-13 settembre. Alla competizione, prenderanno parte quattro Honda Civic Type R TCR – due con il team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e altre due con il team ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. François Ribeiro, Responsabile Eurosport Events e promoter del WTCR, ha dichiarato: «Honda vanta una ricca storia nel FIA World Touring Car Cup e il suo impegno di lunga data nella categoria non è secondo a nessuno: siamo quindi molto lieti di dare il benvenuto a Honda nel WTCR quale partner ufficiale per la Safety Car, con la Civic Type R Limited Edition. Un’auto iconica come Civic Type R – eccezionale per sicurezza, affidabilità e prestazioni sportive – sposa perfettamente la filosofia Racing che contraddistingue da sempre il WTCR».

Copyright foto: Honda