Porsche Esports Supercup | Ellis e Beneke vincono a Le Mans, Job sale al comando

Dopo una pausa durata quasi un mese, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup è tornata in pista virtualmente per il quarto appuntamento stagionale. Kevin Ellis jr. e Maximilian Benecke hanno conquistato le due vittorie sul Circuit de la Sarthe, ma è Sebastian Job a salire in cima alla classifica generale.

Il resoconto del quarto appuntamento

La Gara Sprint da 15 minuti sul tracciato della 24 Ore di Le Mans è stata molto movimentata. Sindre Setsaas aveva inizialmente preso il comando ma, al 4° giro, è finito fuori pista e ha dato via libera a Joshua Rogers, Ellis e Alejandro Sánchez. Il campione in carica della serie è rimasto poi coinvolto in un contatto con Ellis, con l’australiano che è sceso in quinta posizione ma poi capace di riportarsi in testa alla corsa. Sembrava ormai messo in cassaforte il successo ma Rogers, come tanti altri, è stato costretto a una sosta ai box poco prima di prendere la bandiera a scacchi e Ellis ne ha approfittato per installarsi al comando e vincere davanti a Job e a Jamie Fluke. Nella Main Race da 30 minuti, Ellis è scattato dalla pole position davanti a Job, Fluke, Johann Hart e Jeff Giassi. Job si è preso il comando, mentre Ellis e Fluke sono rimasti invischiati in una battaglia che hanno favorito Harth e Benecke; questi due hanno raggiunti Job e hanno lottato per la vittoria, con Benecke che ha lanciato un attacco alla Indianapolis per poi difendersi fino al traguardo.

La situazione in classifica

Job può ritenersi soddisfatto comunque: con un 2° e un 3° posto, il britannico di Red Bull Racing Esports è ora in testa alla classifica del monomarca Porsche dopo quattro appuntamenti. Job ora può contare 217 punti, contro i 193 di Benecke. In caduta libera Rogers dopo essere tornato a casa a mani vuote, ora 3° nella generale.

I risultati delle due gare

Le Mans (Circuit de la Sarthe), sprint race

1. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing UK)

2. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)

3. Jamie Fluke (GB/Apex Racing UK)

4. Yohann Harth (F/Apex Racing UK)

5. Jeff Giassi (BR/Positive SimRacing)

Le Mans (Circuit de la Sarthe), main race

1. Maximilian Beneke (D/Redline)

2. Yohann Harth (F/Apex Racing UK)

3. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)

4. Mitchell DeJong (USA/VRS Coanda Simsport)

5. Jarrad Filsell (AUS/Apex Racing Team)

Classifica dopo quattro appuntamenti

1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 217

2. Maximilian Beneke (D/Redline), 193

3. Joshua Rogers (AUS/VRS Coanda Simsport), 161

