Formula E | Nissan e.dams prepara il ritorno in pista per il gran finale a Berlino

La Formula E ha finalmente annunciato le ultime gare per la stagione 2019-20, che si concluderà ad agosto con ben sei manche a Berlino. Dopo questo lungo periodo di pausa e la Race at Home Challenge, Nissan e.dams è pronta a tornare in pista.

A Berlino si concluderà la stagione di Formula E

Il gran finale di Berlino, che completerà il calendario rivisto della sesta stagione della Formula E, prevede una diversa configurazione del circuito per ciascuna delle tre coppie di gare. Le sei gare a porte chiuse si svolgeranno nell’arco di nove giorni, 5-6, 8-9 e 12-13 agosto, per decretare il vincitore della stagione 2019-20 della Formula E. Le gare finali si aggiungono alle cinque già disputate prima della sospensione della competizione a causa della pandemia COVID-19, portando a 11 il numero totale di corse. Dopo le prime cinque gare, Nissan e.dams si trova al quarto posto in classifica, a soli nove punti dalla terza posizione, in un campionato ancora tutto da decidere. L’annuncio della ripresa fa seguito alla performance positiva del team in occasione dell’ABB Formula E Race at Home Challenge, concluso il 7 giugno, con un doppio podio sia nella classifica piloti che dei team. Il pilota di Nissan e.dams Oliver Rowland si è infatti aggiudicato due vittorie nella serie, ottenendo il terzo posto tra i piloti contribuendo così alla seconda posizione conquistata da Nissan e.dams nella classifica dei team del campionato di e-sport.

Le dichiarazioni dei piloti

Sébastien Buemi ha detto: «Sono impaziente di tornare a gareggiare su un circuito reale e le tre doppie gare di Berlino saranno un finale di stagione davvero interessante. Le gare virtuali sono state un’esperienza molto positiva e un ottimo allenamento. Ho anche ripreso le prove sul simulatore a Le Mans, quindi non vedo l’ora di mettere in pratica sulla pista tutto quello che ho potuto sperimentare». Rowland ha aggiunto «Non vedo l’ora di tornare in pista a Berlino tra poche settimane. Sei gare in nove giorni sono un grande impegno, ma penso che ci troviamo in una buona posizione e siamo più che pronti a ricominciare, in particolare dopo i buoni risultati ottenuti durante la Race at Home Challenge. Sarebbe fantastico continuare sulla stessa strada mantenendo questi livelli. Il finale di stagione sarà un modo sensazionale per concludere il campionato».

