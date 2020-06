Formula E | Si riparte in agosto, approvate le ultime sei gare a Berlino

La Formula E ha presentato il nuovo calendario che metterà la parola fine alla complicata stagione 2019-20, rimasta in pausa a causa della pandemia di Coronavirus. Il campionato elettrico, grazie all’approvazione della FIA, correrà ben sei gare in agosto sul tracciato di Berlino, ricavato nell’Aeroporto di Tempelhof.

La Formula E correrà a porte chiuse a Berlino

Dopo aver vissuto i primi cinque appuntamenti, la Formula E ha subìto un pesante stop per l’emergenza COVID-19, ricordando che dopo la tappa di Marrakech del 29 febbraio doveva essersi l’attesissimo ePrix di Roma. Non vedremo niente di tutto ciò per quest’anno: il piano d’emergenza presentato dalla serie vedrà ben sei corse da svolgersi esclusivamente a Berlino, con una coppia di gare che vedrà una diversa configurazione per movimentare lo spettacolo e per variegare anche la competizione. Quindi niente tracciati permanenti, inizialmente ipotizzati per facilitare più trasferte e le porte chiuse. Ci sarà comunque un protocollo molto rigido per quanto riguarda la sicurezza: nessun appassionato sugli spalti, presenza dei soli piloti e addetti ai lavori strettamente necessari. È infatti fissato a mille il numero massimo di persone che potranno accedere all’evento, in stretta osservanza delle normative imposte dal governo tedesco.

Rigide misure per la sicurezza

Ogni giorno di gara, piloti e squadre saranno sottoposti a rigidi controlli e test anti-COVID, oltre ad avere l’obbligo di indossare gli oramai noti dispositivi di protezione individuale. Formula E imporrà infine misure di distanziamento sociale riducendo al massimo la circolazione delle persone nelle diverse aree predisposte l’evento. Addirittura i briefing dei piloti e dei team – e le convocazioni dai commissari – non saranno fisiche ma in videoconferenza.

Il calendario finale della stagione 2019-20

5 agosto 2020 – Berlino (versione 1)

6 agosto 2020 – Berlino (versione 1)

8 agosto 2020 – Berlino (versione 2)

9 agosto 2020 – Berlino (versione 2)

12 agosto 2020 – Berlino (versione 3)

13 agosto 2020 – Berlino (versione 3)

Copyright foto: Formula E