BMW centra ancora la vittoria nella Digital Nurburgring Endurance Series con Spengler, Koch e Kaschube

Dopo la vittoria dell’IMSA iRacing Pro Series, Bruno Spengler e BMW continuano la striscia vincente nel panorama virtuale vincendo anche la sesta gara della Digital Nürburgring Endurance Series powered by VCO. Il canadese ha celebrato il successo con i compagni di squadra Nils Koch e Kay Kaschube.

Il resoconto del sesto round della DNES

Spengler si è piazzato al settimo posto nelle qualifiche per la gara di sabato. Una strategia perfetta, giri veloci e prestazioni impeccabili hanno visto Spengler, Koch e Kaschube migliorare costantemente con il progredire della gara. La BMW Z4 GT3 #107 è passata in testa a circa 40 minuti dalla fine, ottenendo una vittoria confortevole finendo 22 secondi davanti allo sfidante più vicino. Il team BMW Bank è il primo equipaggio a registrare due vittorie in questa stagione. «Sono felice» ha detto Spengler. «Dopo aver vinto il titolo nella IMSA iRacing Pro Series giovedì scorso, celebrare oggi la nostra seconda vittoria nella DNLS powered by VCO con i miei compagni di squadra del Team BMW Bank è qualcosa di speciale. La strategia oggi è stata la chiave del nostro successo. È stato molto importante rimanere fuori dal traffico e le gomme si sono deteriorate molto rapidamente. Era altrettanto importante evitare i guai e prestare particolare attenzione all’inizio e nelle prime curve, poiché è lì che puoi perdere tutto. È stato un sabato fantastico».

Glock e l’esordio virtuale

Accanto a Spengler, anche altri piloti BMW hanno preso parte alla BMW Z4 GT3: Martin Tomczyk, Jens Klingmann, Jesse Krohn, John Edwards, Connor De Phillippi e Nick Yelloly. Inoltre, la BMW M4 GT4 digitale ha fatto la sua prima apparizione nella classe SP10. Cinque team erano in competizione con la macchina, incluso il team BS+HYPE con un volto familiare alla guida; Il pilota ufficiale BMW Timo Glock che ha fatto il suo debutto in gara sulla Nordschleife nella BMW M4 GT4 #307. Ha condiviso il posto di guida con il BMW Sports Trophy “Rookie of the Year” Marius Zug. Alla loro prima apparizione insieme, la coppia ha terminato undicesima nella sua classe.

