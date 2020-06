NLS | ROWE Racing conferma Eng e Auer sulla propria BMW per il 2020

ROWE Racing ha annunciato che allestirà una sola BMW M6 GTE per le prime cinque gare della Nürburgring Langstrecken Serie, con una line-up formata da Philipp Eng e da Lucas Auer attualmente impegnati nel DTM. I due non potranno comunque correre nel terzo round del campionato.

Eng e Auer assieme con ROWE Racing nella NLS

Nonostante ha confermato una Porsche nel GT World Challenge Europe, ROWE Racing gestirà comunque una BMW per la NLS di quest’anno, che scatterà il prossimo 27 giugno dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia di Coronavirus. Eng ha già famigliarità con la squadra avendo vinto la 24 Ore di Spa nel 2016, mentre Auer non ha troppa confidenza con le GT3 avendo corso solamente qualche gara con la Mercedes-AMG del Mücke Motorsport e di Strakka. I due dovranno comunque saltare il terzo appuntamento che si sovrappone con l’inizio del DTM a Spa-Francorchamps l’1-2 agosto, ma per il resto saranno sempre disponibili. «Siamo felici che la stagione possa finalmente cominciare dopo questo lungo stop forzato a causa del Coronavirus», ha detto il Team Principal Hans-Peter Naundorf. «Un ringraziamento al VLN, che ha lavorato moltissimo con tutti i partner per elaborare un piano d’igiene che permetta tutti noi di tornare in pista».

Già in pista per i test pre-stagionali

ROWE Racing sarà già in azione al Nürburgring Nordschleife per i test pre-stagionali della NLS, ovviamente a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative di distanziamento sociale. «La sessione di test è l’occasione perfetta per noi, per familiarizzare con le nuove misure e per lavorare sul set-up delle auto» ha aggiunto Naundorf.