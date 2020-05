F4 Italia | Annunciato il nuovo calendario 2020, si parte dall’Hungaroring a luglio

La Formula 4 italiana ha finalmente un nuovo calendario per la stagione 2020. Dopo aver lavorato duramente in questi mesi durante la pandemia di Coronavirus, ACI Sport ha annunciato tutte le date dei proprio campionati, così come per la serie addestrativa che partirà da luglio in Ungheria.

Ecco le nuove date per la Formula 4 italiana

Il 12 luglio sentiremo di nuovo i motori della Formula 4 italiana rombare in pista con il primo appuntamento all’Hungaroring, al fianco del Formula Regional European Championship. Si proseguirà poi con Misano (2 agosto), Spielberg (13 settembre), Mugello (4 ottobre), Monza (18 ottobre), Imola (22 novembre) e Vallelunga (6 dicembre). Come si può notare, è stata data ampia importanza per i mesi autunnali, per essere il più sicuri possibili. Il format del weekend manterrà comunque le tre gare per evento, per un totale di 21 manche. Ricordiamo inoltre che per la F.4 è che è stato deciso di posticipare il debutto delle nuove auto, previsto per il prossimo anno: si sarebbero introdotte le norme di sicurezza aggiornate che vedevano anche l’introduzione dell’Halo, ormai usato nelle tre formule maggiori e anche in altri campionati. A causa della pandemia di Coronavirus e alla conseguente crisi economica, si è deciso di continuare a utilizzare gli attuali mezzi.

Il comunicato di ACI Sport

Così recita il comunicato ufficiale di ACI Sport: «Sta per arrivare giunto il momento che tutti gli appassionati di sport ed auto attendevano da tempo: l’automobilismo tricolore in circuito si prepara a ripartire. Si tratta di un primo importante traguardo in arrivo per ACI Sport, in veste di Federazione Sportiva dell’automobilismo per conto dell’Automobile Club d’Italia, che sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha lavorato senza sosta per offrire un seguito a tutto il motorsport nazionale, assecondando necessariamente le normative vigenti».

Il calendario 2020

12 luglio – Budapest

2 agosto – Misano

13 settembre – Spielberg

4 ottobre – Mugello

18 ottobre – Monza

22 novembre – Imola

6 dicembre – Vallelunga