Porsche Supercup | Larry ten Voorde domina a Monza, campione della Virtual Edition

Finalmente abbiamo un vincitore per la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition: Larry ten Voorde ha ottenuto il titolo nell’ultimo appuntamento di Monza, vincendo entrambe le manche. Beffati Ayhancan Güven e Dylan Pereira, i due contendenti.

Il resoconto del finale di stagione

Monza ha regalato un ampio spettacolo, come da sua tradizione. Nella prima gara da 25 minuti, il poleman Güven ha subito respinto l’attacco di ten Voorde alla partenza ma, al 4° giro, il turco è uscito fuori pista scivolando in quarta piazza. L’ultima tornata è stata da cardiopalma: nella foga del recupero, Güven ha preso in modo troppo deciso il cordolo perdendo altre due posizioni, mentre ten Voorde è arrivato in volata davanti a Pereira e a Leon Köhler, seguiti poi da Güven e da Jaxon Evans. Nella seconda corsa, ten Voorde ha ottenuto un successo molto facile, che gli consegna di fatto il titolo. Dietro di lui, Güven, Köhler ed Evans, con Pereira 5°. «Ho lavorato molto con la mia squadra per queste due gare» ha detto ten Voorde. «Ayhancan Güven e io abbiamo dato grande spettacolo agli appassionati. Sono riuscito a controllare bene la gara e sono contento del titolo».

In gara anche Fumanelli

«È stata una stagione d’esordio piena di azione per la Supercup virtuale» ha aggiunto Güven. «Sfortunatamente sono arrivato solo 2°, ma è stata un’esperienza formidabile. Spero che presto potremo competere l’uno contro l’altro su veri e propri circuiti». Con i due arrivi a podio, Köhler ha invece vinto il titolo riservato ai Rookie: «Sono migliorato di gara in gara durante la stagione. I due terzi posti e il titolo Rookie sono ottimi risultati. Jaxon Evans era determinato a superarmi in Gara 2 ma sono riuscito a respingerlo». Nella categoria Pro-Am, Marc Cini ha guadagnato i punti decisivi per ottenere il successo nella classe. Al via anche David Fumanelli nell’ultimo round italiano: 14° in Gara 1, purtroppo ritirato in Gara 2.

Copyright foto: Porsche Newsroom