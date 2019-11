Peugeot Competition Rally Regional Club, tutti i vincitori del 2019

I monomarca rally di Peugeot non si rivolgono solo alle competizioni nazionali, ma anche al territorio regionale, la base insomma del movimento rallistico del nostro Paese.

I migliori quattro del Peugeot Competition Rally Regional Club 2019

Ecco quindi il Peugeot Competition Rally Regional Club, format che si sviluppa lungo le varie zone in cui si suddividono le Coppe Rally italiane e che ha visto vincere a livello assoluto, tra i partecipanti nel monomarca del Leone (oltre il 33% degli iscritti nei rally nostrani), Matteo Giordano con Manuela Siragusa alle note. A bordo della Peugeot 208 R2B il pilota originario di Cuneo ha svettato nella classe in occasione del rally di casa delle Valli Cuneesi, il Rally Il Grappolo, il Rally del Rubinetto ed il Rally di Alba, valido per il Campionato Italiano WRC.

Ottimi risultati anche per un altro piemontese, ovvero Danilo Baravalle, secondo assoluto sulla stessa vettura nonché autore della piazza d’onore del Gruppo R delle Due Ruote Motrici, categoria che è stata vinta tra le vetture non appartenenti al Gr.R da Matteo Marignan, a bordo della 106 1.6 del Gruppo N. Il finalista del Trofeo Michelin al Rally Trofeo ACI Como ha riportato quest’anno un tris di successi al Rally dei Laghi, il Sanremo Leggenda ed infine al Camunia Rally, dove l’alfiere del team La Superba ha strappato il pass per concludere la sua stagione a Como.

Nelle Quattro Ruote Motrici il vincitore è stato Mauro Santantonio, a bordo della 208 T16 R5 ed autore di ottime prestazione al Rally del Salento e al Gargano: a lui e agli altre piloti trionfatori di categoria e di gruppo la casa del Leone ha conferito i premi in denaro messi a disposizione nel Peugeot Competition Rally Regional Club.

Peugeot Competition Rally Regional Club 2019, gli altri vincitori

Infine, chiudiamo con i vari vincitori dei raggruppamenti regionali: Paolo Baltieri su Peugeot 105 1.6 Gr. A primeggia nella categoria degli Over 55 e nella Zona 3. Veneto; Christian Dal Castello firma il successo nella Zona 4- Trentino, Friuli Venezia Giulia, con la 208 R2B; Sandro Schenetti si porta a casa il titolo Tricolore nella R2B al Trofeo ACI Como e svetta nella Zona 5 – Emilia Romagna, Marche; Thomas Paperini (208 R2B) è primo nella Zona 6 – Toscana e vince tra gli Under 23; Pierpaolo Siano conquista la Zona 7 – Centro Sud sulla 208 R2B ed infine Vincenzo Chianetta (106 1.6 Gr.N) trionfa nella Zona 8 – Sicilia).

Peugeot Competition Rally Regional Club, top 5 finale