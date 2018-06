WRC | Rally Italia Sardegna: esclusivo camera car con Dani Sordo [VIDEO]

Come ben sappiamo, Hyundai si è portata a casa il Rally Italia Sardegna di quest’anno, settima prova del mondiale WRC. Una conquista incredibile, portata a termine da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, la coppia belga a bordo della i20 WRC numero 5. Dopo una prima giornata difficile, è iniziata la rincorsa sul filo dei secondi con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. L’equipaggio di Ford M-Sport ha tenuto botta fino all’ultimo Power Stage, dove per appena sette decimi di secondo ha avuto la meglio l’equipaggio Hyundai. Si tratta del terzo distacco più risicato di tutti i tempi, dietro solamente ai duelli tra Ogier e Latvala (2 decimi in Giordania nel 2011) e tra Gronholm e Loeb (3 decimi in Nuova Zelanda nel 2007).

Non ha purtroppo partecipato alla tappa italiana del mondiale lo spagnolo Dani Sordo, che abbiamo precedentemente intervistato (potete leggere le sue dichiarazioni a questo link). Dopo quattro gare mai al di sotto del quarto posto finale, con un secondo e un terzo piazzamento, il pilota di Torrelavega ha lasciato la guida in Sardegna al compagno Paddon, in attesa di rientrare comunque in Finlandia, una pista che lui stesso ha definito particolarmente emozionante in quanto veloce.

A nostro giudizio, però, è stata decisamente veloce anche la prova speciale del Rally Italia Sardegna che abbiamo potuto fare insieme a lui, a bordo di una i20 WRC del 2016 (con carrozzeria del 2017). Abbiamo potuto sederci a fianco del pilota, idealmente nel ruolo di “co-pilota” d’occasione, ma nei fatti semplici passeggeri, impegnati a goderci la velocità tenuta da un campione del suo livello su una strada così stretta. Veder gareggiare i campioni del rally alla TV è un conto, ma vedere dal vivo l’auto sfrecciare sulla terra e il fango è qualcosa di inimitabile. Con questo speciale camera car, nel quale la velocità e il sound sono perfettamente percepibili, speriamo di potervi far rivivere almeno in parte questa emozione. Abbassate le luci e alzate il volume!