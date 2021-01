NLS | BMW Junior Team promosso a pieni voti: Harper, Hesse e Verhagen sulla BMW M6 GT3 nel 2021

È tempo di trarre un primo bilancio per il BMW Junior Team, tornato attivo nel 2020 con un programma ricco di allenamenti e di eventi. Den Harper, Max Hesse e Neil Verhagen hanno raggiunto l’apice vincendo la classe SP8T alla 24 Ore del Nürburgring e ora si preparano al debutto con la BMW M6 GT3.

Il bilancio della stagione 2020 del BMW Junior Team

Dopo ben 40 anni dalla prima generazione del 1977, lo scorso anno era ritornato attivo il BMW Junior Team. Come allora, l’obiettivo è quello di riunire tre giovani talenti per portare avanti la loro formazione in pista. Jochen Neerpasch, fondatore del programma originale, ha seguito anche stavolta da vicino gli Junior di BMW, affrontando un intenso programma di allenamento alla Formula Medicine e durante la pandemia di COVID-19, che ha rappresentato un’importante sfida non solo per Harper, Hesse e Verhagen ma anche per gli organizzatori. «È stato tutt’altro che facile implementare il piano che avevamo sviluppato per il BMW Junior Team ad inizio anno. È stato grazie all’impegno e alla collaborazione all’interno del team che siamo riusciti a farcela» ha detto Neerpasch. «Il BMW Junior Team si è comportato molto bene e ha soddisfatto pienamente tutte le nostre aspettative. Si può dire che hanno superato l’esame con la vittoria di classe alla 24 Ore del Nürburgring».

Dalla Formula Medicine alla vittoria di classe della 24 Ore del Nurburgring

Proprio così: i tre hanno vinto con la BMW M4 GT4 nella classe SP8T nella classica endurance alla fine di settembre. Una preparazione che parte da lontano con i primi due mesi di fitness e mental training alla Formula Medicine di Viareggio, oltre a vedere da vicino la 24 Ore di Daytona di gennaio. Harper, Hesse e Verhagen si sono poi cimentati in pista alla Nürburgring Endurance Series, raggiungendo il trionfo di classe alla terza gara con la BMW M240i Racing. Con l’upgrade alla BMW M4 GT4, hanno poi dimostrato tutto il frutto degli allenamenti. Occhi puntati sul 2021, dove saranno protagonisti con una BMW M6 GT3.