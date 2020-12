CIGT | Vallelunga, Gara 2: Tujula-Nemoto si laureano campioni della Sprint con Lamborghini

Sono Tuomas Tujula e Juki Nemoto i nuovi campioni del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. I due portacolori di Vincenzo Sospiri Racing, a bordo della Lamborghini Huracán GT3, riescono senza prendere punti ad acchiappare il titolo in Gara 2 a Vallelunga, vinta da Alex Frassineti e Giovanni Venturini.

Frassineti-Venturini vincono Gara 2, Tujula-Nemoto conquistano il titolo

L’ottava ed ultima gara della stagione è stata davvero movimentata e penalizzata da una pioggia battente caduta fino a pochi minuti prima della partenza, peraltro rinviata di un’ora e in regime di safety car. Dalla bagarre in pista sono uscite le Lamborghini, che hanno monopolizzato il podio grazie al successo di Frassineti-Venturini davanti a Kroes-Pulcini e Altoè-Cecotto, ma è stata una quarta vettura della casa di Sant’Agata Bolognese a festeggiare ancora di più, quella dei neo campioni italiani Tujula-Nemoto. Tuttavia i colpi di sena non sono mancati, soprattutto nel finale quando Tujula, che aveva preso la vettura dopo un ottimo primo stint di Nemoto, si insabbiava perdendo quasi tutte le speranze di vittoria finale e riaprendo le aspirazioni di molti pretendenti al titolo. Ma le condizioni difficili del tracciato e una seconda SC hanno aiutato i portacolori della squadra di Vincenzo Sospiri che, nonostante nessun punto acquisito, si sono lo stesso laureati campioni. Alle loro spalle in classifica generale, a 4 lunghezze, ha concluso Riccardo Agostini (Audi R8 LMS), solo quinto al traguardo in coppia con Mattia Drudi, mentre a 6 punti si sono classificati al terzo posto i compagni di squadra Kroes-Pulcini. Ai piedi del podio hanno chiuso Roda-Rovera (Ferrari 488-AF Corse), quarti in campionato, precedendo di un solo punto Lorenzo Ferrari (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) autore, assieme a Loris Spinelli, di un week end alquanto sfortunato.

Grande festa, invece, per Simon Mann e Matteo Cressoni (Ferrari 488), settimi al traguardo, e vincitori del titolo GT3 PRO-AM, ma per i portacolori dell’AF Corse non è stato facile. Gli avversari diretti Hudspeth-Michelotto (Ferrari 488-Easy Race), infatti, in gara hanno concluso alle loro spalle, chiudendo in classifica generale a pari punti ma con la discriminante a loro sfavorevole dei migliori risultati acquisiti, mentre il terzo posto finale della PRO-AM è andato a Di Amato-Vezzoni (Ferrari 488-RS Racing). La top-10 della classe GT3 è completata dal nono posto di Alexader Moisseev (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) in coppia con Raffaele Marciello, autore di un primo stint sempre al comando, e dalla decima piazza di Magnoni-Bonanomi, che hanno portato al debutto la Honda NSX GT3 Evo della Nova Race.

Guerra-Riccitelli trionfano nella GT4 con BMW



Sorpasso al fotofinish, invece, nella GT4 Pro-Am con Francesco Guerra e Simone Riccitelli (BMW M4 GT4) che vincendo l’ultima gara della stagione, hanno scavalcato Segù-De Luca (Mercedes AMG GT4) solo quarti al traguardo. I portacolori di BMW Team Italia hanno disputato una gara impeccabile, condotta sempre al comando, mentre l’equipaggio Nova Race si è imbattuto in una giornata no, resa difficile da una vettura non performante per le particolari condizioni della pista. Terzi in campionato hanno concluso Belicchi-Vullo (Mercedes AMG GT4), terzi al traguardo, ma sui portacolori Villorba Corse pesa il ritiro di gara-1, seguiti da Gnemmi-Pera con la Porsche Cayman dell’Ebimotors, bravi a salire sul secondo gradino del podio nell’ultima prova della stagione. Porsche, in trionfo, invece, nella GT4 AM, grazie a Vebster-Riva che hanno portato la Cayman dei Centri Porsche Ticino sul gradino più alto della gara e della classifica generale davanti a Mattia Di Giusto (Porsche Cayman-Ebimotors), vice campione italiano, e Paolo Meloni (BMW M4 GT4-W&D), secondo sotto alla bandiera a scacchi e terzo in campionato.

Greco-Chiesa vincono ancora in GT Cup

Con la settima vittoria su otto gare disputate, Matteo Greco e Riccardo Chiesa (Ferrari 488 Challenge), già laureatisi campioni italiani a Monza, si sono confermati imbattibili. L’equipaggio dell’Easy Race, anche nell’ultima gara della stagione non ha trovato avversari, dominando la prova e concludendo sul gradino più alto del podio davanti alla vettura gemella dell’AF Corse di Christian Brunsborg, alla Porsche 991 4.0 di Carboni-Romani (Duell Race), che ha permesso al pilota viterbese di conquistare il terzo posto in campionato, mentre la seconda 488 dell’AF Corse di Alessandro Cozzi ha chiuso in quarta posizione.

Campionato Italiano Gran Turismo 2020 – Vallelunga Sprint, Gara 2: classifica

Copyright foto: ACI Sport