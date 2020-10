Clio Cup Italia | Presentata la nuova Renault Clio Cup 5 a Monza, pronta al debutto nel 2021

In occasione del penultimo appuntamento sul tracciato di Monza, Renault ha presentato la nuova Clio Cup 5, pronta a diventare la nuova protagonista del tricolore targato Fast Lane Promotion nel 2021. Ecco tutti i dettagli sulla berlina francese con lo spirito racing.

Un motore da 180 CV pronto a rombare

La nuova declinazione della Clio, che raggiunge così la quinta generazione, già a primo sguardo fa trasparire il DNA sportivo che storicamente l’ha vista affermarsi come uno dei punti di riferimento nei monomarca italiani, in cui Renault è presente dal 1975. La versione Cup, è equipaggiata con un motore 1.330 cm3 quattro cilindri turbo che eroga 180 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm. La preparazione della vettura vede inoltre un cambio sequenziale Sadev ST82 a cinque marce più retromarcia con selettore a leva ed un differenziale autobloccante ZF. Gli ammortizzatori non regolabili sono Bos Suspension, mentre il telaio è un monoscocca in acciaio saldato e dotato di rollcage di sicurezza saldato. L’elettronica ECU Life Racing ed il peso a vuoto di 1040 Kg sono altri due ingredienti che rendono la vettura ancor più performante.

Vendute già 12 vetture per il prossimo anno

Il lavoro di sviluppo sulla vettura è durato oltre 20 mesi ed ha impegnato uno staff di quattro persone del reparto progettazione di Renault Sport Racing, tre ingegneri ed uno specialista motore, costantemente affiancati dai fornitori dedicati alle componenti principali della vettura come Michelin e Swindon Moteurs. Interessante come sempre Il costo che è di 37.900 euro + Iva, con gli ordini partiti a fine settembre che hanno visto una significativa risposta con la vendita già di 12 vetture. Inizia così a prendere forma lo schieramento del prossimo anno che inizia a farsi interessante, visto che in Italia sarà la nuova ed unica protagonista della Clio Cup Italia.

Copyright foto: Renault Italia